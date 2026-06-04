Проснись, НЕО. Сбер представил платежный терминал с искусственным интеллектом

Устройство подстраивается под клиента и поддерживает биометрию при любом освещении

04 июня 2026, 19:30, ИА Амител erid: 2W5zFGetYcH

Платежный терминал НЕО / Фото: пресс-служба Сбера

Сбер презентовал НЕО — платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Новое устройство объединяет ИИ-технологии, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более быстрый и технологичный сценарий для бизнеса и покупателей. Разработка является собственной технологией Сбера.

Публичная презентация терминала состоялась 4 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме. В банке планируют установить первые несколько тысяч устройств до конца года, при этом предзаказ уже открыт на сайте Сбера.

Россия уже является одним из мировых лидеров по развитию биометрических платежей. По данным банка, сервисом "Оплата улыбкой" воспользовались более 6 млн человек, а через технологию "Вжух" ежедневно совершается свыше 1 млн операций. Также отмечается, что благодаря бесшовным сценариям оплаты пользователи стали оставлять чаевые в три раза чаще.

Ключевая идея НЕО — адаптация технологий под человека, а не наоборот. Терминал автоматически подстраивает угол наклона экрана под пользователя, а система распознавания лица работает при любом освещении благодаря ToF("ТоФ")-камере с 3D-картографией, широкому углу обзора и адаптивной подсветке с использованием ИИ-алгоритмов.

Устройство оснащено 8-ядерным процессором с NPU ("ЭнПиУ")-чипом, который отвечает за скорость работы интерфейса и обработку данных. Разрешение экрана увеличено на 60% по сравнению с предыдущим поколением терминалов.

НЕО поддерживает все современные способы оплаты — банковские карты, смартфоны, куар-коды и биометрию. Через устройство также можно оформить оплату частями (BNPL, "БиЭнПиЭль"), оставить чаевые, проверить баланс бонусов "Спасибо" и сразу использовать их при покупке.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, новый терминал формирует принципиально иной подход к оплате.

«НЕО — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры», — отметил он.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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