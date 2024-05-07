Путин пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян

Он напомнил, что жители России сегодня держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками

07 мая 2024, 16:52, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян.

"Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей", – пообещал Путин.

Он указал, что сегодня жители России держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками.