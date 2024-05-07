Путин пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян
Он напомнил, что жители России сегодня держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками
07 мая 2024, 16:52, ИА Амител
Президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян.
"Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей", – пообещал Путин.
Он указал, что сегодня жители России держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками.
"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!" – подчеркнул президент.
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Оправдать что?
07:23:03 08-05-2024
Он напомнил, что жители России сегодня держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками. Не совсем понятно, точнее вааще не понятно.
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