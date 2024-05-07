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Путин пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян

Он напомнил, что жители России сегодня держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками

07 мая 2024, 16:52, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян.

"Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей", – пообещал Путин.

Он указал, что сегодня жители России держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками.

"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!" – подчеркнул президент.

Полный текст обращения Владимира Путина к россиянам в ходе инаугурации

Президент подчеркнул, что граждане России подтвердили правильность курса страны
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин
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Комментарии 5

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Гость

21:15:27 07-05-2024

20 с лишним лет одно и то же...

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Гость

07:21:57 08-05-2024

Оправдать что?

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Гость

07:23:03 08-05-2024

Он напомнил, что жители России сегодня держат ответ перед своей тысячелетней историей и предками. Не совсем понятно, точнее вааще не понятно.

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Гость

07:49:29 08-05-2024

Гость (07:23:03 08-05-2024) Он напомнил, что жители России сегодня держат ответ перед св... Гость, ЕГЭ не дает думать, только Да или Нет, а телевизор заставит сказать Да и только Да.

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Гость

08:57:50 08-05-2024

Гость (07:49:29 08-05-2024) Гость, ЕГЭ не дает думать, только Да или Нет, а телевизор за... ДА-ДА-НЕТ-ДА. Про что было? Никто не помнит уже.

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