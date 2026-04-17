Разработчики приложения Telega назвали причину блокировки их клиента на устройствах iOS

Сторонние эксперты уже подтвердили безопасность программы, но проверка Apple затянулась

17 апреля 2026, 20:44, ИА Амител

Приложение не открывается / Скриншот: "Осторожно, новости"

Пользователи iPhone столкнулись с проблемами при попытке открыть неофициальный клиент для Telegram — приложение Telega. Как ранее писали "Осторожно, новости", система iOS начала автоматически блокировать его запуск, выдавая предупреждение о возможной угрозе безопасности и предлагая удалить программу.

По словам владельцев устройств, при попытке открыть Telega приложение мгновенно закрывается, а на экране появляется уведомление о том, что клиент может содержать вредоносный код. Единственные доступные действия — закрыть сообщение или удалить программу. Пользователи подчеркивают, что речь идет не о мелких ошибках, а о полной потере работоспособности.

Компания-разработчик Telega дала комментарий amic.ru. Представители подтвердили, что сейчас приложение действительно временно недоступно в App Store, из-за чего у владельцев iPhone может возникать блокирующее уведомление.