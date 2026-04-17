Разработчики приложения Telega назвали причину блокировки их клиента на устройствах iOS

Сторонние эксперты уже подтвердили безопасность программы, но проверка Apple затянулась

17 апреля 2026, 20:44, ИА Амител

Приложение не открывается / Скриншот: "Осторожно, новости"
Пользователи iPhone столкнулись с проблемами при попытке открыть неофициальный клиент для Telegram — приложение Telega. Как ранее писали "Осторожно, новости", система iOS начала автоматически блокировать его запуск, выдавая предупреждение о возможной угрозе безопасности и предлагая удалить программу.

По словам владельцев устройств, при попытке открыть Telega приложение мгновенно закрывается, а на экране появляется уведомление о том, что клиент может содержать вредоносный код. Единственные доступные действия — закрыть сообщение или удалить программу. Пользователи подчеркивают, что речь идет не о мелких ошибках, а о полной потере работоспособности.

Компания-разработчик Telega дала комментарий amic.ru. Представители подтвердили, что сейчас приложение действительно временно недоступно в App Store, из-за чего у владельцев iPhone может возникать блокирующее уведомление.

«Это сообщение связано с ошибочной классификацией "Телеги". Независимые проверки компаний Cloudflare, Seclookup, SOCRadar, Gridinsoft, Criminal IP, Fortinet, Norton уже подтвердили, что "Телега" не является вредоносным приложением. Однако проверка со стороны Apple требует больше времени, поэтому на устройствах iOS пока возможно появление такого уведомления», — заявили в Telega.

Комментарии 4

Шинник

20:48:40 17-04-2026

если есть хоть малейшее сомнение в приложении - лучше не устанавливай ...

Вежливый Человек

21:33:17 17-04-2026

На подходе структурные решения которые лишат смысла блокировки. Принцип кроссплатформенной связи поверх любых приложений. Останется только совсем отключить Интернет.

Гость

13:54:35 19-04-2026

УК РФ 273 по телеге плачет, ла и по маху тоже

Гость

11:28:34 20-04-2026

Ну и нахрена людям такие трудности? Реальных проблем нет? Левые приложение, впны и чего только не делают, мучаются, но жрут кактус)))) Во имя чего????

