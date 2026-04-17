Разработчики приложения Telega назвали причину блокировки их клиента на устройствах iOS
Сторонние эксперты уже подтвердили безопасность программы, но проверка Apple затянулась
17 апреля 2026, 20:44, ИА Амител
Пользователи iPhone столкнулись с проблемами при попытке открыть неофициальный клиент для Telegram — приложение Telega. Как ранее писали "Осторожно, новости", система iOS начала автоматически блокировать его запуск, выдавая предупреждение о возможной угрозе безопасности и предлагая удалить программу.
По словам владельцев устройств, при попытке открыть Telega приложение мгновенно закрывается, а на экране появляется уведомление о том, что клиент может содержать вредоносный код. Единственные доступные действия — закрыть сообщение или удалить программу. Пользователи подчеркивают, что речь идет не о мелких ошибках, а о полной потере работоспособности.
Компания-разработчик Telega дала комментарий amic.ru. Представители подтвердили, что сейчас приложение действительно временно недоступно в App Store, из-за чего у владельцев iPhone может возникать блокирующее уведомление.
«Это сообщение связано с ошибочной классификацией "Телеги". Независимые проверки компаний Cloudflare, Seclookup, SOCRadar, Gridinsoft, Criminal IP, Fortinet, Norton уже подтвердили, что "Телега" не является вредоносным приложением. Однако проверка со стороны Apple требует больше времени, поэтому на устройствах iOS пока возможно появление такого уведомления», — заявили в Telega.
20:48:40 17-04-2026
если есть хоть малейшее сомнение в приложении - лучше не устанавливай ...
21:33:17 17-04-2026
На подходе структурные решения которые лишат смысла блокировки. Принцип кроссплатформенной связи поверх любых приложений. Останется только совсем отключить Интернет.
13:54:35 19-04-2026
УК РФ 273 по телеге плачет, ла и по маху тоже
11:28:34 20-04-2026
Ну и нахрена людям такие трудности? Реальных проблем нет? Левые приложение, впны и чего только не делают, мучаются, но жрут кактус)))) Во имя чего????