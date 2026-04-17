Apple начала блокировать приложение Telega на iPhone

Ранее приложение даже удаляли из App Store

17 апреля 2026, 13:04, ИА Амител

Скриншот: "Осторожно, новости"

Пользователи iPhone столкнулись с проблемами при попытке открыть сторонний клиент Telegram — приложение Telega. Система iOS начала блокировать его запуск, предупреждая о возможной угрозе безопасности и предлагая удалить программу с устройства, пишет "Осторожно, новости".

О сбоях сообщили пользователи, чьи устройства при попытке открыть приложение автоматически закрывают его. На экране появляется уведомление о том, что клиент может содержать вредоносный код, после чего доступ к нему становится невозможным. Единственные доступные действия — закрыть уведомление или удалить приложение.

Проблема затронула версию Telega для iOS. При этом пользователи отмечают, что приложение не просто работает с ошибками, а полностью теряет возможность запуска.

Ранее вокруг Telega уже возникали вопросы, связанные с безопасностью. Как сообщал "Код Дурова", облачный сервис Cloudflare пометил домены приложения — telega.me и api.telega.info — как потенциально связанные с вредоносной активностью. На этом фоне у сервиса был отозван TLS-сертификат, который подтверждает безопасность соединения и необходим для размещения приложений в экосистеме Apple.

После этого Telega исчезла из App Store. В то же время в магазине Google (Google Play) приложение на момент публикации оставалось доступным.

Разработчики сервиса заявляли, что удаление приложения носит временный характер. По их версии, причиной могли стать массовые жалобы пользователей. Они указывали, что после резкого роста аудитории ввели систему ожидания для регистрации, что вызвало недовольство части пользователей.