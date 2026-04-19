Эксперт: приложение Telega превращает iPhone в "кирпич" при обновлении iOS

Гипотезу о возможной связи поломок телефона с приложением подтвердил техноблогер Сергей Романцев

19 апреля 2026, 16:52, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Техноблогер Сергей Романцев в своем Telegram‑канале предупредил о серьезной проблеме: iPhone с установленным приложением Telega могут превратиться в "кирпичи" в процессе обновления iOS. Об этом пишет "Газета.ru".

Владельцы iPhone первыми столкнулись с неполадкой и стали обращаться в сервисные центры. У всех ситуация развивалась по одному сценарию: ночью устройство автоматически начинало обновлять систему, но процесс прерывался — после этого смартфон переставал полноценно включаться. Изначально причина сбоя оставалась неясной.

Техноблогер Romancev768 экспериментально проверил гипотезу о возможной связи проблемы с приложением Telega. Для этого он одновременно запустил обновление до iOS 26.4.1 на трех разных моделях iPhone.

«Я обновил три совершенно исправных iPhone. На одном было приложение Telega. И только на нем обновление зависло, и iPhone ушел в постоянную перезагрузку», — заявил блогер.

Чтобы восстановить работоспособность устройства, потребуется установить iOS с помощью компьютера — но это приведет к потере всех данных, если пользователь заранее не создал резервную копию.

Ситуация вокруг приложения Telega развивается уже некоторое время: ранее Apple начала блокировать его запуск, предупреждая пользователей о потенциальной угрозе и предлагая удалить программу.

Еще раньше клон Telegram удалили из App Store, а компания Cloudflare классифицировала связанные с ним домены как распространяющие шпионское ПО. Кроме того, был отозван TLS‑сертификат, что дополнительно ограничило работу сервиса.

Эксперты советуют пользователям незамедлительно удалить Telega с устройств и не устанавливать приложение повторно до тех пор, пока не появятся официальные разъяснения и оно не вернется в App Store.