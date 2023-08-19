Ребенок попал в больницу в результате аварии в Барнауле
Подростка сбил водитель на иномарке
19 августа 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Подростка сбили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Авария произошла в 16:30 на ул. Свердлова, в районе дома 84. Водитель 1978 г.р. за рулем автомобиля "Ниссан Цедрик" сбил ребенка 2011 года рождения, когда он переходил дорогу.
В результате аварии подростка госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что возле "Ленты" на Власихинской сбили девушку.
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