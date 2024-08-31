Истребитель "Русских витязей" проверил погоду перед главным шоу в День Барнаула

Вчера так же за два часа до тренировочного полета всей группы один истребитель вылетел на разведку погодных условий

31 августа 2024, 15:29, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: кадр из видео

Истребитель Су-30СМ "Русских витязей" в 15:00 вылетел на "доразведку погоды", чтобы проверить погодные условия в Барнауле, где с 17:00 до 18:00 состоится главная часть празднования Дня города – авиашоу одной из лучших пилотажных групп России.

"Разведчик свою работу закончил. Теперь ждем благоприятные условия для работы группы. Пока без изменений, выход на точку – 17:00", – говорится в Telegram-канале авиагруппы.

Напомним, сегодня утром "Русские витязи" предупредили о возможном изменении времени начала авиашоу.

"Демонстрационный полет группы – 17:00. Возможны изменения по погодным условиям", – говорится в сообщении.

Кстати, вчера так же за два часа до тренировочного полета всей группы один истребитель проверил погодные условия. Тренировка прошла по расписанию, amic.ru снял 15-минутное видео полета "Русских витязей".