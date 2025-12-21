Самый короткий день в России продлится всего 18 минут
Потемнеет очень рано в Мурманской области
21 декабря 2025, 08:05, ИА Амител
В России и других государствах Северного полушария наименьшая продолжительность дня придется на 21 декабря. По словам Сергея Язева, ведущего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН и профессора Иркутского государственного университета, в городе Полярные Зори, расположенном в Мурманской области, солнце будет освещать землю всего 18 минут.
В день зимнего солнцестояния ночь в Северном полушарии достигнет своего пика. В столице России, Москве, ночное время суток продлится приблизительно 17 часов, а день уменьшится до семи часов. Начиная с 22 декабря светлое время суток постепенно начнет увеличиваться.
В то же время самый продолжительный день среди городов России будет наблюдаться в дагестанском Дербенте, где заход солнца произойдет только через 9 часов и 7 минут.
09:20:33 21-12-2025
афигеть новость, никогда такого не было и вот опять)))
12:40:23 21-12-2025
22 декабря - это самый короткий день. 23 декабря - Новый астрономический год. 1 января - это календарный Новый год.
11:45:17 22-12-2025
Гость (12:40:23 21-12-2025) 22 декабря - это самый короткий день. 23 декабря - Новый ас... 24 января первый день, когда солнце сделает первый шаг с юга на север. 21,22,23 солнце практически в одном месте встаёт и садиться
22:02:02 22-12-2025
Гость (12:40:23 21-12-2025) 22 декабря - это самый короткий день. 23 декабря - Новый ас... Так было всегда..Только вот вы этого не знали.Вероятно в школе вместо учебы фиги воробьям показывали..
20:57:20 21-12-2025
Зимний день солнцестояния варьирует и приходится на 21 или 22 декабря, в 2025 году он приходится на 21 декабря.
08:17:14 22-12-2025
Николай (20:57:20 21-12-2025) Зимний день солнцестояния варьирует и приходится на 21 или 2... Также как и новый астрономический год. В 2025 году он приходится на 21 -е декабря.
02:14:59 22-12-2025
Хоть в чем то стабильность
14:04:58 22-12-2025
гость (02:14:59 22-12-2025) Хоть в чем то стабильность... Синоптики ошибаются один раз но каждый день
01:06:51 23-12-2025
18 минут ?! Вообще то , в Мурманске полярная ночь. А это значит , что несколько недель солнце вообще не показывается из-под горизонта.