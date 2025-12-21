Самый короткий день в России продлится всего 18 минут

Потемнеет очень рано в Мурманской области

21 декабря 2025, 08:05, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В России и других государствах Северного полушария наименьшая продолжительность дня придется на 21 декабря. По словам Сергея Язева, ведущего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН и профессора Иркутского государственного университета, в городе Полярные Зори, расположенном в Мурманской области, солнце будет освещать землю всего 18 минут.

В день зимнего солнцестояния ночь в Северном полушарии достигнет своего пика. В столице России, Москве, ночное время суток продлится приблизительно 17 часов, а день уменьшится до семи часов. Начиная с 22 декабря светлое время суток постепенно начнет увеличиваться.

В то же время самый продолжительный день среди городов России будет наблюдаться в дагестанском Дербенте, где заход солнца произойдет только через 9 часов и 7 минут.