НОВОСТИОбщество

Самый короткий день в России продлится всего 18 минут

Потемнеет очень рано в Мурманской области

21 декабря 2025, 08:05, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru
Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В России и других государствах Северного полушария наименьшая продолжительность дня придется на 21 декабря. По словам Сергея Язева, ведущего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН и профессора Иркутского государственного университета, в городе Полярные Зори, расположенном в Мурманской области, солнце будет освещать землю всего 18 минут.

В день зимнего солнцестояния ночь в Северном полушарии достигнет своего пика. В столице России, Москве, ночное время суток продлится приблизительно 17 часов, а день уменьшится до семи часов. Начиная с 22 декабря светлое время суток постепенно начнет увеличиваться.

В то же время самый продолжительный день среди городов России будет наблюдаться в дагестанском Дербенте, где заход солнца произойдет только через 9 часов и 7 минут.

Наука Солнце

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:20:33 21-12-2025

афигеть новость, никогда такого не было и вот опять)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:23 21-12-2025

22 декабря - это самый короткий день. 23 декабря - Новый астрономический год. 1 января - это календарный Новый год.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:17 22-12-2025

Гость (12:40:23 21-12-2025) 22 декабря - это самый короткий день. 23 декабря - Новый ас... 24 января первый день, когда солнце сделает первый шаг с юга на север. 21,22,23 солнце практически в одном месте встаёт и садиться

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:02:02 22-12-2025

Гость (12:40:23 21-12-2025) 22 декабря - это самый короткий день. 23 декабря - Новый ас... Так было всегда..Только вот вы этого не знали.Вероятно в школе вместо учебы фиги воробьям показывали..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

20:57:20 21-12-2025

Зимний день солнцестояния варьирует и приходится на 21 или 22 декабря, в 2025 году он приходится на 21 декабря.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:14 22-12-2025

Николай (20:57:20 21-12-2025) Зимний день солнцестояния варьирует и приходится на 21 или 2... Также как и новый астрономический год. В 2025 году он приходится на 21 -е декабря.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

02:14:59 22-12-2025

Хоть в чем то стабильность

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:58 22-12-2025

гость (02:14:59 22-12-2025) Хоть в чем то стабильность... Синоптики ошибаются один раз но каждый день

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ххх

01:06:51 23-12-2025

18 минут ?! Вообще то , в Мурманске полярная ночь. А это значит , что несколько недель солнце вообще не показывается из-под горизонта.

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров