Жители страны смогут наблюдать ежегодное зимнее солнцестояние

22 декабря будет самый короткий световой день

15 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

22 декабря 2025 года ожидается самое продолжительное ночное время и наиболее короткий дневной период в году – это явление в астрономии известно как зимнее солнцестояние. Издавна оно воспринималось как символ перерождения света, и у многих народов было принято отмечать его как отправную точку нового природного цикла.

В этот день Солнце достигает крайней южной позиции своей траектории в течение года, а его видимая над горизонтом дуга становится наименьшей. Дневной свет продлится примерно лишь 7 часов и 12 минут.

Появление солнца над горизонтом ожидается приблизительно в 09:15, а его заход – в 16:27 по местному времени. Уже начиная с 23 декабря начнется ожидаемое увеличение продолжительности дня. Первоначально это увеличение будет едва заметным – всего 15−20 секунд в сутки, но к концу первого месяца нового года прирост достигнет уже 2−3 минут ежедневно.