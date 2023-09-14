"Сентябрьские миллионы": в "Пятерочке" стартовала новая акция
Покупатели получат возможность выиграть 1 млн рублей и другие ценные призы
14 сентября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K7gXZ
Торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию "Сентябрьские миллионы", в рамках которой разыграет среди своих гостей 4 млн рублей и другие ценные призы. Рассказываем, когда стартует акция и как принять в ней участие.
Когда начнется акция?
Уже началась, с 11 сентября 2023 года во всех магазинах "Пятерочка". А продлится она до 15 октября 2023 года.
Как стать участником розыгрыша?
Участвуя в акции "Сентябрьские миллионы", покупатели получают возможность выиграть один из трех миллионов рублей разными способами:
- Совершать покупки на сумму от 600 рублей и регистрировать чеки на сайте. Таким образом можно принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети, а главный приз – 1 млн рублей – будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.
- Совершать покупки в "Пятерочке" и собрать при этом 10 достижений. Достижения можно получить за покупку определенного количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое.
- Отправить своему другу ссылку, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить свой чек. Двое победителей розыгрыша станут обладателями по 1 млн рублей каждый.
Также за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.
В акции предусмотрены подарки за покупку на любую сумму товаров от партнеров*. Приобретая продукцию определенных брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте.
*Все партнеры указаны на сайте акции.
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