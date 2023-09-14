"Сентябрьские миллионы": в "Пятерочке" стартовала новая акция

Покупатели получат возможность выиграть 1 млн рублей и другие ценные призы

14 сентября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K7gXZ

Магазин "Пятерочка" / Фото: пресс-служба сети магазинов

Торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию "Сентябрьские миллионы", в рамках которой разыграет среди своих гостей 4 млн рублей и другие ценные призы. Рассказываем, когда стартует акция и как принять в ней участие.

Когда начнется акция?

Уже началась, с 11 сентября 2023 года во всех магазинах "Пятерочка". А продлится она до 15 октября 2023 года.

Как стать участником розыгрыша?

Участвуя в акции "Сентябрьские миллионы", покупатели получают возможность выиграть один из трех миллионов рублей разными способами:

Совершать покупки на сумму от 600 рублей и регистрировать чеки на сайте. Таким образом можно принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети, а главный приз – 1 млн рублей – будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте. Совершать покупки в "Пятерочке" и собрать при этом 10 достижений. Достижения можно получить за покупку определенного количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое. Отправить своему другу ссылку, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить свой чек. Двое победителей розыгрыша станут обладателями по 1 млн рублей каждый.

Также за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.

В акции предусмотрены подарки за покупку на любую сумму товаров от партнеров*. Приобретая продукцию определенных брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте.

*Все партнеры указаны на сайте акции.

ООО "Агроторг"

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