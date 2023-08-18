Школьные новинки со скидками -30%: "Галамарт" дарит подарки к 1 сентября

Сейчас здесь как раз проходит ежегодный школьный базар

18 августа 2023, 15:00, ИА Амител LjN8K6eiF

Школьные товары в "Галамарте" / Фото предоставлено магазином

Все потихоньку возвращаются из отпусков и начинают готовиться к новому учебному году. Дело это обычно хлопотное, к тому же влетает в копеечку: надо не только ничего не забыть, но и взять многое "про запас", и быть готовым докупать по необходимости (все мы знаем, как дети легко теряют то ручки, то тетрадки). Но даже в эту горячую пору подготовки к 1 сентября можно очень хорошо сэкономить, если ловить выгодные предложения.

Традиционно за этими предложениями можно обращаться в народный магазин "Галамарт". Здесь проходит ежегодный школьный базар, где вы найдете абсолютно все: от рюкзаков – до ручек и ластиков. Цены – на пять с плюсом, да еще и горячие новинки подъехали и раскупаются как горячие пирожки. Именно на эти новинки – коллекции "Милый котик" для девочек и "Кул геймер" для мальчиков – действует скидка -30% по 22 августа.





Школьные товары в "Галамарте" / Фото предоставлено магазином

Чем хороши такие линейки – вы можете одним махом подобрать все необходимое в одном стиле: рюкзак, мешок для сменки, дневник, папку для тетрадей, пенал, фломастеры и карандаши. Дизайн придется по нраву детям, а вот качество по достоинству оценят уже родители. Например, рюкзаки с эргономичной спинкой не будут перегружать спину ребенка, широкие лямки помогут равномерно распределить нагрузку, а благодаря жесткому корпусу даже хрупкие предметы внутри рюкзака останутся в целости и сохранности. Вместительность – тоже весомый плюс: поместятся и учебники с тетрадями, и полезные мелочи, и бутылочка с водой, и завтрак.









Школьные товары в "Галамарте" / Фото предоставлено магазином

Помимо новых коллекций, ни один ребенок не откажется от забавной канцелярии, которую вы также найдете на полках "Галамарта". Ручки со светящимися и крутящимися насадками, ручки-мялки, блокноты в виде зверят от ClipStudio (КлипСтудио) – все эти предметы будут исправно поднимать настроение даже на самых скучных уроках. Не просто так забавная канцелярия который год является бесспорным хитом народного магазина.





Школьные товары в "Галамарте" / Фото предоставлено магазином

"Галамарт"

8 800 25 000 25

galamart.ru

*Акция "Скидка -30% на коллекции "Милый котик" и "Кул геймер" действует с 9 по 22 августа 2023 г. в розничных магазинах "Галамарт".

ООО "ГАЛАСТОР"

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