Сибирские врачи спасли жизнь человеку на борту самолета

Пассажир чуть не задохнулся во время полета

03 июня 2026, 17:40, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Врачи из Новосибирска спасли жизнь человеку на борту самолета. У него развился астматический статус, сообщает Минздрав Новосибирской области.

Инцидент произошел на борту рейса Новосибирск — Москва. У пассажира с астмой начался необычный приступ, который не реагирует на привычную терапию и без своевременной помощи может привести к остановке дыхания и смерти.

«Среди пассажиров оказались главный врач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов. Они оказали помощь и стабилизировали состояние больного. В аэропорту Шереметьево его ждала скорая», — написали на официальном сайте министерства.

Тогда врачи летели на II Международный конгресс специалистов СНГ в области респираторного здоровья. Но судьба показала, что у медиков не бывает выходных.