Сибирские врачи спасли жизнь человеку на борту самолета
Пассажир чуть не задохнулся во время полета
03 июня 2026, 17:40, ИА Амител
Врачи из Новосибирска спасли жизнь человеку на борту самолета. У него развился астматический статус, сообщает Минздрав Новосибирской области.
Инцидент произошел на борту рейса Новосибирск — Москва. У пассажира с астмой начался необычный приступ, который не реагирует на привычную терапию и без своевременной помощи может привести к остановке дыхания и смерти.
«Среди пассажиров оказались главный врач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов. Они оказали помощь и стабилизировали состояние больного. В аэропорту Шереметьево его ждала скорая», — написали на официальном сайте министерства.
Тогда врачи летели на II Международный конгресс специалистов СНГ в области респираторного здоровья. Но судьба показала, что у медиков не бывает выходных.
«Слава богу, все обошлось, состояние пассажира удалось стабилизировать. У врачей не бывает выходных или "нерабочих" мест, мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолета, профессиональный долг велит прийти на помощь», — комментирует произошедшее Анна Пятибратова.
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