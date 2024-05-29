СК под контролем Бастрыкина проверит ситуацию со сливом канализации в Обь у Барнаула

Руководитель ведомства поручил доложить о результатах проверки

29 мая 2024, 21:38, ИА Амител

Фото: кадр видео "Народного фронта"

СУ СК РФ по Алтайскому краю начало проверку сведений о сливе канализационных отходов в водоохранную зону Оби в черте Барнаула. Об этом сообщает информационный центр СК России в Telegram-канале.

Напомним, что информация о наличии колодцев появилась в Сети накануне. Активисты общественной организации "Народный фронт" проверили протоку и действительно обнаружили их там. Во время паводка уровень воды в Оби поднялся, из-за чего сточные воды беспрепятственно попадают в водоем.

Сообщения о происходящем заметили в центральном аппарате Следственного комитета России. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки. Исполнение поручения поставили на контроль.