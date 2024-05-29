СК под контролем Бастрыкина проверит ситуацию со сливом канализации в Обь у Барнаула
Руководитель ведомства поручил доложить о результатах проверки
29 мая 2024, 21:38, ИА Амител
СУ СК РФ по Алтайскому краю начало проверку сведений о сливе канализационных отходов в водоохранную зону Оби в черте Барнаула. Об этом сообщает информационный центр СК России в Telegram-канале.
Напомним, что информация о наличии колодцев появилась в Сети накануне. Активисты общественной организации "Народный фронт" проверили протоку и действительно обнаружили их там. Во время паводка уровень воды в Оби поднялся, из-за чего сточные воды беспрепятственно попадают в водоем.
Сообщения о происходящем заметили в центральном аппарате Следственного комитета России. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки. Исполнение поручения поставили на контроль.
22:02:53 29-05-2024
а, так оказывается барнаульцы вынуждены были массово закупать питьевую воду из-за того, что канализационные воды сливались в природоохранную зону, паводок лишь выявил ситуацию?
10:12:24 30-05-2024
Гость (22:02:53 29-05-2024) а, так оказывается барнаульцы вынуждены были массово закупат... хорошая же вода из крана бежала, вы что! все причастное руководство лично ее пили! :))
06:03:40 30-05-2024
Поэтому в апреле м-це т.г. из кранов шла вонючая,жёлтая вода!🙉
08:36:22 30-05-2024
Лилия (06:03:40 30-05-2024) Поэтому в апреле м-це т.г. из кранов шла вонючая,жёлтая вода... Пейте на здоровье!!!
19:23:33 30-05-2024
ну вы по Пивоварке вверх пройдите, в районе ул. Матросова - там вообще постоянно местные жители в нее льют что душе угодно - и помои и постирочную воду из стиральных машин и из туалета и из бань! кашмар