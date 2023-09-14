Скончалась Людмила Рублева – известный алтайский скульптор

Она была единственной женщиной-скульптором на Алтае

14 сентября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: Алтайская организация Союза художников

Ушла из жизни единственная женщина-скульптор в Алтайском крае Людмила Рублева. Об этом рассказали в Алтайской организации Союза художников.

Рублева родилась 5 июня 1937 года в Грозном, в Барнаул она переехала в 1962 году. Работы скульптора хранятся во многих музеях Алтайского края.

Также Людмила Рублева занималась созданием памятников и мемориалов. В селе Мамонтово стоит мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который сделала она.

Прощание с Людмилой Викторовной пройдет 15 сентября с 12 до 14 часов в барнаульском крематории.