Скончалась Людмила Рублева – известный алтайский скульптор
Она была единственной женщиной-скульптором на Алтае
14 сентября 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: Алтайская организация Союза художников
Ушла из жизни единственная женщина-скульптор в Алтайском крае Людмила Рублева. Об этом рассказали в Алтайской организации Союза художников.
Рублева родилась 5 июня 1937 года в Грозном, в Барнаул она переехала в 1962 году. Работы скульптора хранятся во многих музеях Алтайского края.
Также Людмила Рублева занималась созданием памятников и мемориалов. В селе Мамонтово стоит мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который сделала она.
Прощание с Людмилой Викторовной пройдет 15 сентября с 12 до 14 часов в барнаульском крематории.
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