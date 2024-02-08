Скончался основатель "Машины времени" Юрий Борзов

Причину смерти он не уточнил, однако по информации ряда СМИ ею стало онкозаболевание

08 февраля 2024, 23:05, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Основатель и автор названия группы "Машина времени" Юрий Борзов умер в Москве в возрасте 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря коллектива Антона Чернина.

"Да, это правда, Юрия Борзова не стало", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Причину смерти он не уточнил, однако по информации ряда СМИ, ею стало онкозаболевание.

Напомним, что Борзов основал "Машину времени" вместе с другими музыкантами в 1969 году. В общей сложности коллектив выпустил 13 официальных студийных альбомов. Последний к настоящему моменту – "ВЫ" – вышел в 2016 году.