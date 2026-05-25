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Снежную сказку на горных склонах Алтая показали в конце мая. Фото

В этом году весна проигрывает зимним силам

25 мая 2026, 10:23, ИА Амител

Снег в Сайлюгемском зоопарке / Фото: Эркин Тадыров / vk.com/parkaltai

На горных склонах Алтая выпал снег в конце мая. Снимками живописного вида поделились на странице Сайлюгемского нацпарка во "ВКонтакте".

«Несмотря на ясное небо и солнечность, снежный "ковер" укрыл алтайские земли. Коренные алтайцы называют май месяцем кукушки "кююк ай". Снега и дожди в этот период буквально называют "непогода, насланная кукушкой с помощью камня jада"», — говорится в сообщении.

Ранее майский снег накрыл Алтайский заповедник и облепил цветущую черемуху. Белые хлопья ложились на яркие "огоньки".

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