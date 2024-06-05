Сотни барнаульцев собрались на митинг против легализации эвтаназии бездомных животных
Акция протеста провели социалисты
05 июня 2024, 17:20, ИА Амител
Для урегулирования вопроса бездомных животных нельзя законодательно разрешать их убийство. Нужно создать зоополицию, ввести должность уполномоченного по защите животных, чипирование и регистрацию. К этому призвали участники митинга, который вечером 4 июня в Барнауле провели депутаты и активисты партии "Справедливая Россия – За правду".
По данным партии, участие в мероприятии приняли сотни людей, многие пришли со своими питомцами, которые тоже когда-то были бездомными.
"Большая часть нашего общества находится на грани серьезного раскола. Одни говорят, что нужно убивать собак, и проблема с бездомышами решится. Другие – ни в коем случае нельзя убивать, даже из чисто христианских побуждений", – напомнила депутат Алтайского краевого Заксобрания, руководитель исполкома алтайских социалистов Евгения Боровикова.
Ей и самой уже 6 июня предстоит вместе с коллегами-депутатами рассмотреть закон об умерщвлении животных. И она будет голосовать против, потому что эта "сырая" норма не решит ни собачий вопрос, ни остановит споры в обществе, а только еще больше усугубит ситуацию, считает депутат.
Эту тему Боровикова отстаивает давно и рьяно, она столкнулась с волной хейта в социальных сетях.
"Мне ставят в пику – если бы вас покусала собака, вы бы по-другому разговаривали. Но меня кусала собака, и при мне ее тут же застрелил участковый. Ну и что хорошего?" – делится Евгения Боровикова.
Отвечает она и на вопросы по содержанию бездомных собак. Да, на это нужны деньги, но так и эвтаназия не проводится бесплатно. Не бесплатно, а за бюджетный счет в тюрьмах сидят убийцы и педофилы. Так за что же убивать животных, задается вопросом Боровикова.
Депутат АКЗС Людмила Суслова поддержала коллегу по фракции и пообещала со сцены, что социалисты постараются сделать все, чтобы убедить депутатский корпус "не нажимать курок".
Социалисты уверены, что решать проблему нужно комплексно: ввести обязательную регистрацию и чипирование, паспортизацию животных, налог для людей, которые разводят животных на продажу, а также бесплатную стерилизацию для тех, кто берет животных себе. А еще создать зоополицию и ввести должность уполномоченного по защите животных.
"И плюс надо ввести административную и уголовную ответственность на людей за самовольный выгул и выброс животного на улицу", – добавляет Боровикова.
За резолюцию с этими предложениями подписалось более 450 человек.
17:53:48 05-06-2024
Зоошизы,вы родились ненормальными ? По домам этих блохастых разберите.
17:56:56 05-06-2024
участие в мероприятии приняли сотни людей, многие пришли со своими питомцами, которые тоже когда-то были бездомными. ----- а на фотках всего 2 собаки... куда остальных попрятали?
18:10:07 05-06-2024
только на первой фотке, где девушка в красной куртке, три собаки.
19:58:23 05-06-2024
Элен без ребят (18:10:07 05-06-2024) только на первой фотке, где девушка в красной куртке, три со... сотни и многие - это не 3 собаки
17:57:43 05-06-2024
меня кусала собака, и при мне ее тут же застрелил участковый. Ну и что хорошего?" – делится Евгения Боровикова.---------- Женя, не дай бог если собака твоего ребенка покусает... Сразу переобуешься.
20:22:50 05-06-2024
Гость (17:57:43 05-06-2024) меня кусала собака, и при мне ее тут же застрелил участковый... Она бы переобулась даже если после укуса остались следы уродства на лице.
17:59:08 05-06-2024
Социалисты уверены. А еще создать зоополицию -------- и направить туда на общественных началах всех справедливороссов.
22:24:11 05-06-2024
Гость (17:59:08 05-06-2024) Социалисты уверены. А еще создать зоополицию -------- и напр... А это правильно. Пусть с овчарками, булями и др. патрулируют улицы. У полиции в кинологической службе прошли большие сокращения и специфика там иная: наркотики, взрывчатые вещества и др. Вот и пусть зоополиция патрулирует с полицией.
18:21:51 05-06-2024
Всех в ментовку и на учёт.
Поймали собаку, под залог паспорта выдали зоофилу. И чтобы раз в неделю к участковрму , вместе с собакой, на взвешивание.
18:29:36 05-06-2024
если бы митинг провели в выходной день, то желающих принять участие было бы в разы больше.
спасибо вам, люди, что пришли и встали на защиту животных!
19:19:37 05-06-2024
Если собравшимся бездельникам отдвть по 5 уличных собак на содержание, то проблема бездомных животных в Барнауле будет решена. Надо всех участников митинга переписать , благо фотографии есть и обязать доказать делом любовь к животным, явиться в пункт отловленных жучек за полагающимися питомцами.
19:28:07 05-06-2024
Нужны отстрелы, как при Советах. Голосуйте "ЗА" те, кто считает необходимым ликвидацию любым способом агрессивных беспризорных собак! И гигантские штрафы за подкармливание собак и голубей!
22:32:05 05-06-2024
Горожане за отстрелы! (19:28:07 05-06-2024) Нужны отстрелы, как при Советах. Голосуйте "ЗА" те, кто счит... Я не помню, чтобы при как Вы говорите "Советах", собак отстреливали, т.е. массово и методично убивали специальные люди. Похоже, Вы не жили при этих "Советах" или Вам это приснилось (валерьянка помогает - говорят).
00:33:05 06-06-2024
Андрей (22:32:05 05-06-2024) Я не помню, чтобы при как Вы говорите "Советах", собак отстр... снова со своими наркотиками Андрей выступает... Отстреливали, мне 57, прекрасно помню разговоры про зачистку города от бомжей и бродячих животных, про выселение алкоголиков из центра и пр.
12:34:55 06-06-2024
Андрей (22:32:05 05-06-2024) Я не помню, чтобы при как Вы говорите "Советах", собак отстр... Уличных собак отлавливали, это точно. Ездили дядьки в фургонах с клетками, собирали бездомных псов. Что с ними делали потом, в прессе не рассказывали. Но точно не стерилизовали и на улицы назад не выпускали. Питомников для них тоже не делали. Как-то тихо, без шума и пыли решали проблему. Выводы делайте сами.
11:51:08 06-06-2024
Горожане за отстрелы! (19:28:07 05-06-2024) Нужны отстрелы, как при Советах. Голосуйте "ЗА" те, кто счит... Как без сердца живется?
19:46:10 05-06-2024
Сотни.. каждому в руки по 5 псяк, и проблемы не будет. Пусть делом докажут.
20:02:38 05-06-2024
я тоже против эвтаназии сразу. Нужно по-прежнему поддерживать виварии в ветклиниках и практику на этих животных молодых будущих ветеринаров, как сейчас во всех ветклиниках устроено. И клиника зарабатывает и ветврачи практикуются, при этом виварии не нужно отдельно содержать и оранизовывать. Меж тем в цивилизованных странах собак отлавливают, активно (реально активно) пытаются устроить 2 нед., а затем умерщвляют или передают в виварии при ветколледжах или при медколледжах даже, крупных животных там берут охотно, тк свиней дорого содержать для опытов. Короче то, как сейчас - с вивариями при клиниках - очень хорошо. Всем выгодно
22:26:38 05-06-2024
Лея (20:02:38 05-06-2024) я тоже против эвтаназии сразу. Нужно по-прежнему поддерживат... С веществами полегче!
00:26:07 06-06-2024
Андрей (22:26:38 05-06-2024) С веществами полегче!... наркоман? ну заметно по коментам
20:34:53 05-06-2024
От чипирования собака на становится менее агрессивной, а стая все равно будет защищать свою территорию и кидаться на людей.
21:25:55 05-06-2024
если ограничить доступ бездомных животных к пищевым отходам, а так же местным жителям перестать их подкармливать, все эти банды собак уйдут естественным путём!!! и ни кто этого даже не заметит!!!
пока эти условия не выполнить, противостояние тех кто за и против будут только нарастать... а собаки в это время будут кого-то кусать! тоже внося свой вклад в это противостояние...! и колеча людей!!!...
или другой, фантастический способ - выделять на это большую кучу денег!... что мало вероятно...
21:31:07 05-06-2024
Зоошизность не лечится. Уровень развития этих людей 5-6 лет.
21:49:37 05-06-2024
Если нельзя усыплять бродячих собак, тогда необходимо запретить охоту и рыбалку, запретить выращивать на убой животных и птиц.
22:28:43 05-06-2024
Гость (21:49:37 05-06-2024) Если нельзя усыплять бродячих собак, тогда необходимо запрет... ТО что охоту как узаконенное убийство ради забавы следует запретить - не вызывает никаких вопросов.
08:15:18 06-06-2024
Активное меньшинство всегда перекричит пассивное большинство.
08:54:43 06-06-2024
А на Банкфаксе другой заголовок: "Более 100 человек и около 30 собак пришли на митинг против эвтаназии бродячих животных в Барнауле ". Так "сотни" или "более 100" ?
09:46:45 06-06-2024
видать эту толпу еще не кусали собаки............пусть себе в квартиру возьмут каждый по кабелю. и содержат!
11:59:29 06-06-2024
Вот не понимаю я Вас бездушные комментаторы!!!!!!!! На улице собаки и кошки то по Вашему мнению от куда берутся? От таких вот как Вы "борцы с беспризорными животными", взять животное и выкинуть, это все вы, вам не жалко их!!!!!!!! Может начать то с людей надо, с норм морали и ответственности. Вести обязательное чипирование животных, оказалось на улице штраф и уголовку! Вот тогда и проблема решится с бездомными животными! И вот еще к Вам вопрос, у нас в стране огромное количество детских домов, с ребятишками инвалидами и ни кому не нужными детишками (плохая генетика, внешность и тд), что с ними делать? после скольки дней в детском доме предложите эвтаназию!?
12:20:45 06-06-2024
Гость (11:59:29 06-06-2024) Вот не понимаю я Вас бездушные комментаторы!!!!!!!! На улице... Да вышку сразу, чего уж там.
12:45:27 06-06-2024
Гость (11:59:29 06-06-2024) Вот не понимаю я Вас бездушные комментаторы!!!!!!!! На улице... ВО-о-от! Вместо того, чтобы усыпить бездомных собак (которые уже дикие в нескольких поколениях, никогда не имели хозяина, родились на улице, носители опасных инфекций), теперь заставят добросовестных любителей домашних животных чипировать их питомцев, регистрировать и т.д ит.п. Эти люди не выбрасывали кошек и собак, но поплатятся именно они! Хватит рассказывать мифы про выброшенных собак - сейчас домашние собаки стоят дорого, если возникает необходимость, их только продают. Пусть дешевле, но продают, никто деньги не выбросит на улицу!
12:41:07 06-06-2024
Ольга (21:31:07 05-06-2024) Зоошизность не лечится. Уровень развития этих людей 5-6 лет.... Уровень развития этих людей -понимание, что зло плодит зло, а "развитость" и "цивилизованность" общества это маркер отношения к слабым и "ненужным". Судя по превалирующим комментариям - общество деградирует, процветает социал-дарвинизм.
13:33:40 06-06-2024
Всех собравшихся переписать и поставить в очередь на усыновление блоховоза в "Ласку". В одни руки по блоховозу. А то ишь, бездельники, есть время таскаться по митингам.