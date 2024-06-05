Сотни барнаульцев собрались на митинг против легализации эвтаназии бездомных животных

Акция протеста провели социалисты

05 июня 2024, 17:20, ИА Амител

Митинг против эвтаназии бездомных животных в Барнауле / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Для урегулирования вопроса бездомных животных нельзя законодательно разрешать их убийство. Нужно создать зоополицию, ввести должность уполномоченного по защите животных, чипирование и регистрацию. К этому призвали участники митинга, который вечером 4 июня в Барнауле провели депутаты и активисты партии "Справедливая Россия – За правду".

По данным партии, участие в мероприятии приняли сотни людей, многие пришли со своими питомцами, которые тоже когда-то были бездомными.

"Большая часть нашего общества находится на грани серьезного раскола. Одни говорят, что нужно убивать собак, и проблема с бездомышами решится. Другие – ни в коем случае нельзя убивать, даже из чисто христианских побуждений", – напомнила депутат Алтайского краевого Заксобрания, руководитель исполкома алтайских социалистов Евгения Боровикова.

Ей и самой уже 6 июня предстоит вместе с коллегами-депутатами рассмотреть закон об умерщвлении животных. И она будет голосовать против, потому что эта "сырая" норма не решит ни собачий вопрос, ни остановит споры в обществе, а только еще больше усугубит ситуацию, считает депутат.

Эту тему Боровикова отстаивает давно и рьяно, она столкнулась с волной хейта в социальных сетях.

"Мне ставят в пику – если бы вас покусала собака, вы бы по-другому разговаривали. Но меня кусала собака, и при мне ее тут же застрелил участковый. Ну и что хорошего?" – делится Евгения Боровикова.

Отвечает она и на вопросы по содержанию бездомных собак. Да, на это нужны деньги, но так и эвтаназия не проводится бесплатно. Не бесплатно, а за бюджетный счет в тюрьмах сидят убийцы и педофилы. Так за что же убивать животных, задается вопросом Боровикова.

Депутат АКЗС Людмила Суслова поддержала коллегу по фракции и пообещала со сцены, что социалисты постараются сделать все, чтобы убедить депутатский корпус "не нажимать курок".

Митинг против эвтаназии бездомных животных в Барнауле / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Социалисты уверены, что решать проблему нужно комплексно: ввести обязательную регистрацию и чипирование, паспортизацию животных, налог для людей, которые разводят животных на продажу, а также бесплатную стерилизацию для тех, кто берет животных себе. А еще создать зоополицию и ввести должность уполномоченного по защите животных.

"И плюс надо ввести административную и уголовную ответственность на людей за самовольный выгул и выброс животного на улицу", – добавляет Боровикова.

За резолюцию с этими предложениями подписалось более 450 человек.