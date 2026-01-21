Спецпосланник США Уиткофф встретится с Путиным 22 января
Переговоры будут посвящены доработке мирного плана по урегулированию конфликта
21 января 2026, 21:00, ИА Амител
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, запланированную на четверг, 22 января. В интервью CNBC он заявил, что инициатива исходила от российской стороны, назвав это "важным шагом", сообщает РБК.
«Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прилетим в Москву поздно ночью. Затем мы отправимся в ОАЭ в рамках рабочих групп», – уточнил Уиткофф в беседе с Bloomberg.
Таким образом, его, как и в прошлый раз, будет сопровождать зять Трампа Джаред Кушнер.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил РБК, что контакт есть в графике президента. Ожидается, что на переговорах сторонам предстоит обсудить детали американского мирного плана, включая гарантии безопасности для Украины и вопросы послевоенного восстановления.
22:53:12 21-01-2026
Деляги, стало быть, планируют сойтись на том, что один закроет глаза на беспредел в отношении Ирана, Венесуэлы, датской Гренландии, а другой ("ради мира"!) - на перекрой Украины!?