Стала известна судьба катка в барнаульском парке "Изумрудный"

В этом сезоне катка в парке уже точно не будет, однако его планируют запустить следующей зимой

27 января 2025, 15:10, Антон Дегтярев

Замерзший пруд в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Каток в барнаульском парке "Изумрудный" планируется сделать только в конце этого года. В январе – феврале 2025-го арендатор на площадку уже не зайдет – отказался как победитель аукциона на обслуживание пункта проката, так и компания, занявшая в конкурсе второе место. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

"Второй участник аукциона тоже отказался заходить на объект. Поэтому мы заново произведем оценку, запустим новый аукцион, постараемся это сделать быстро. Договор будет рассчитан на год. В марте 2025 года планируем заключить контракт до марта 2026-го. Будет арендатор, который полноценно отработает зимний сезон, но уже следующий. В закупке есть и кафе, и прокат, так что арендатор начнет работать с начала весны", – пояснил Вакаев.

При этом представители компаний, занявших первое и второе место в аукционе, так и не объяснили руководству парка, почему они отказались подписывать договор, добавил Вакаев.

Отметим, что с 6 по 25 декабря 2024 года прошел аукцион, на котором на 12 месяцев выбиралась компания – арендатор пункта проката и точки общепита. В итоге победило акционерное общество "Колос", которое так и не подписало договор и не зашло на объект. Отказался от этого и индивидуальный предприниматель Сергей Максимцов, занявший второе место, в десятидневный срок (до 26 января) он документы также не подписал. Поэтому аукцион признали несостоявшимся.

Напомним, что всего в Барнауле зимой 2024-2025 года работает более 20 катков. Один из них есть через забор от парка "Изумрудный", на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а).