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Стильные итальянские ножи за 99 рублей: "Пятёрочка" запустила новую акцию

Копите электронные наклейки и покупайте ножи итальянского бренда Pininfarina по низкой цене

14 марта 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtTGXmo

Нож (иллюстративное изображение) / Фото: mdjaff / Freepik
Нож (иллюстративное изображение) / Фото: mdjaff / Freepik

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую накопительную акцию и предлагает всем своим гостям собрать коллекцию стильных ножей итальянского бренда Pininfarina. С 14 марта по 29 мая 2023 года во всех магазинах сети можно будет купить такой нож всего-то за 99 рублей. Для этого надо накопить электронные наклейки с картой программы лояльности X5 Клуб. 

В коллекции Pininfarina шесть разных ножей: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. Также отдельно можно приобрести подставку для удобного хранения.

Чтобы купить нужный нож со скидкой, достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать за это электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гость автоматически получит одну наклейку. При накоплении 40 наклеек можно приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек – с максимальной скидкой, по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа.

Ваш баланс наклеек будет напечатан на чеке и указан в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Пятёрочка". Приобрести наборы возможно также за их полную стоимость по цене от 1 699 до 2 999 рублей. Кроме того, дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров – партнёров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами. 

Pininfarina – знаменитое итальянское дизайнерское бюро. Коллекция Pininfarina Kitchen Design воплощает в себе инновации, изысканность, точность, внимание к деталям и стремление к красоте. В основе коллекции ножей лежат строгие стандарты качества, уникальность дизайна, практичность, форма и материал. 

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 14 марта по 29 мая 2023 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения – на сайте nozhi.5ka.ru.

ООО "Агроторг"

 

Комментарии 6

  • купите продуктов на 16 тысяч, переплатите по сравнению с другими магазинами пару штук и купите ножи за 99 вместо полутора штук
    14 марта, Гость   Ответить
  • Не правда. В среднем цены адекватные и выбор неплохой по сравнению с Магнитом, Ярче и и Марией Ра. Часто даже дешевле и магазины чище и аккуратнее.
    14 марта, Гость   Ответить
  • эх, судьба Pininfarinы: делали-делали автомобили и хоп - сделали ножики для пятерочки
    14 марта, Гость   Ответить
  • перепись лохов очередная
    14 марта, Гость   Ответить
  • Очередной рекламный развод. Как со стаканами. Акция есть, стаканов нет.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Вот вы тупицы. Никто ж не заставляет только ради ножей начать ходить в Пятерочку. Но если кто-то постоянно туда и ходит, им будет приятный бонус . 16 000 р это продукты на 1 мес. Даже меньше
    14 марта, Гость   Ответить
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