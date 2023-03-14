Копите электронные наклейки и покупайте ножи итальянского бренда Pininfarina по низкой цене

14 марта 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtTGXmo

Нож (иллюстративное изображение) / Фото: mdjaff / Freepik

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую накопительную акцию и предлагает всем своим гостям собрать коллекцию стильных ножей итальянского бренда Pininfarina. С 14 марта по 29 мая 2023 года во всех магазинах сети можно будет купить такой нож всего-то за 99 рублей. Для этого надо накопить электронные наклейки с картой программы лояльности X5 Клуб.

В коллекции Pininfarina шесть разных ножей: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. Также отдельно можно приобрести подставку для удобного хранения.

Чтобы купить нужный нож со скидкой, достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать за это электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гость автоматически получит одну наклейку. При накоплении 40 наклеек можно приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек – с максимальной скидкой, по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа.

Ваш баланс наклеек будет напечатан на чеке и указан в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Пятёрочка". Приобрести наборы возможно также за их полную стоимость по цене от 1 699 до 2 999 рублей. Кроме того, дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров – партнёров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами.

Pininfarina – знаменитое итальянское дизайнерское бюро. Коллекция Pininfarina Kitchen Design воплощает в себе инновации, изысканность, точность, внимание к деталям и стремление к красоте. В основе коллекции ножей лежат строгие стандарты качества, уникальность дизайна, практичность, форма и материал.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 14 марта по 29 мая 2023 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения – на сайте nozhi.5ka.ru.

ООО "Агроторг"

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