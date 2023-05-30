Суд дал год условно рубцовскому подростку, который ударил тренера по футболу
Приговор будут оспаривать
30 мая 2023, 09:32, ИА Амител
Суд признал подростка из Рубцовска виновным в том, что он умышленно ударил тренера Игоря Мананникова, и приговорили юношу к году условно и выплате потерпевшему 500 тысяч рублей. Об этом пишет Mash Siberia.
Инцидент случился в декабре 2021 года во время матча по мини-футболу. Тогда команда 15-летнего спортсмена проигрывала и это его разозлило. Он подбежал к наставнику соперников и ударил его локтем в живот. Итог: неполный разрыв поджелудочной, брыжейка толстой кишки и гематомы.
Защита настаивает, что всё это трагическая случайность: якобы во время игры парень и тренер просто столкнулись. Суд, однако, не признал экспертизу видео, указывающую на отсутствие злого умысла.
Приговор в силу ещё не вступил. Его будут оспаривать. Юноша тем временем забросил футбол и сейчас находится в подавленном состоянии. На машину его родителей наложили арест, пока не выплатят компенсацию.
10:03:20 30-05-2023
А изначально новость была, что типа тренер просто обиделся и решил наказать, а тут оказывается он травмы нанес тренеру.
10:48:02 30-05-2023
Отмазал парня от армии ?
13:34:46 30-05-2023
За все свои действия нужно отвечать. Может осознает хлопчик, что вседозволенность когда нибудь прилетает в лоб.
13:40:22 30-05-2023
Так не просто травмы, а разрывы внутренних органов - тренеру сделали 3 операции и полгода был на реабилитации, не мог работать. На что жить? Вот пусть мамаша с папашей этого сыночки за всё заплатят. А отмазывали как! Тренера грязью поливали
01:37:13 31-05-2023
Позорище мужик. Загубил парня. Просто ничтожество а не тренер.
01:02:32 01-06-2023
Комментаторы вы видео видели? От разрыва внутренних органов тренер даже не сморщился. Попробуйте удариться так, чтобы разорвало внутренние органы и совсем без боли. Так не бывает.