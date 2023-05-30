Суд дал год условно рубцовскому подростку, который ударил тренера по футболу

Приговор будут оспаривать

30 мая 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд признал подростка из Рубцовска виновным в том, что он умышленно ударил тренера Игоря Мананникова, и приговорили юношу к году условно и выплате потерпевшему 500 тысяч рублей. Об этом пишет Mash Siberia.

Инцидент случился в декабре 2021 года во время матча по мини-футболу. Тогда команда 15-летнего спортсмена проигрывала и это его разозлило. Он подбежал к наставнику соперников и ударил его локтем в живот. Итог: неполный разрыв поджелудочной, брыжейка толстой кишки и гематомы.

Защита настаивает, что всё это трагическая случайность: якобы во время игры парень и тренер просто столкнулись. Суд, однако, не признал экспертизу видео, указывающую на отсутствие злого умысла.

Приговор в силу ещё не вступил. Его будут оспаривать. Юноша тем временем забросил футбол и сейчас находится в подавленном состоянии. На машину его родителей наложили арест, пока не выплатят компенсацию.