Аналитики назвали стоимость рыболовного отдыха в Республике Алтай
Регион оказался одним из лидеров по темпам роста интереса к такому виду досуга
17 июля 2026, 09:00, ИА Амител
Республика Алтай этим летом вошла в пятерку самых популярных регионов России для рыболовного отдыха. По данным аналитиков "Авито", интерес туристов к организации рыбалки здесь за год вырос более чем в два раза, а аренда загородного дома для такого отдыха в среднем обойдется в 8400 рублей за сутки.
Исследование провели специалисты "Авито Услуг" и "Авито Путешествий". Они проанализировали спрос на организацию рыбалки, аренду снастей и лодок, а также бронирование загородного жилья в регионах, популярных у любителей рыбной ловли.
По данным сервиса, Алтай оказался одним из лидеров по темпам роста интереса к рыболовному отдыху. За год спрос на услуги по организации рыбалки увеличился на 120%, а на аренду рыболовного снаряжения — на 69%.
Кроме Республики Алтай, в пятерку самых востребованных направлений для такого отдыха вошли Ленинградская область, Карелия, Татарстан и Самарская область.
Аналитики также подсчитали, во сколько туристам обходится проживание во время рыболовных поездок. Средняя стоимость аренды загородного дома в популярных регионах составляет 10,5 тысячи рублей в сутки. При этом Республика Алтай оказалась среди наиболее доступных направлений: аренда дома здесь в среднем стоит 8400 рублей за ночь. Дешевле жилье только в Астраханской области, где средняя стоимость составляет 5600 рублей за сутки.
Как отмечают специалисты, чаще всего дома для рыбалки арендуют компании из четырех человек. Обычно такие поездки длятся около трех ночей, а жилье бронируют примерно за 45 дней до путешествия.
В целом интерес россиян к рыболовному отдыху продолжает расти. По данным "Авито Услуг", только в июне спрос на аренду снастей, удочек и другого оборудования увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и вырос в 2,5 раза относительно мая.
Эксперты связывают такую динамику с традиционным ростом популярности загородного отдыха в летний сезон. При этом туристам напоминают, что перед поездкой необходимо ознакомиться с действующими правилами любительского рыболовства и сезонными ограничениями, которые могут различаться в зависимости от региона. Актуальная информация публикуется на сайте Росрыболовства.
09:31:00 17-07-2026
Потом удивляются почему люди выбирают Турцию или Тайланд
09:46:36 17-07-2026
Гость (09:31:00 17-07-2026) Потом удивляются почему люди выбирают Турцию или Тайланд ... Турция - для нищебродов.
Горный Алтай - для богачей.
10:13:53 17-07-2026
Гость (09:31:00 17-07-2026) Потом удивляются почему люди выбирают Турцию или Тайланд ... это невыездные. не пущают их за границу
09:31:55 17-07-2026
А где там в горном рыболовная мека? Фиг чего законными снастями поймаеш и то половина запрещёнка.
09:45:22 17-07-2026
В горах отродясь рыбы нормальной не было, что они планируют ловить вообще непонятно. За рыбой надо ехать минимум на Обское водохранилище. А в Горном рыбы нет.
14:30:03 17-07-2026
Гость (09:45:22 17-07-2026) В горах отродясь рыбы нормальной не было, что они планируют ... В горном хариус, таймень, ленок нельма и тд. На обском болоте вонючий карась и описторхозный лещ с чебаком. Хотя пролетариям сойдет!
15:13:54 17-07-2026
Гость (09:45:22 17-07-2026) В горах отродясь рыбы нормальной не было, что они планируют ... 6 лет ездил на бесплатную рыбалку на Башкаус - хариус от 3кг в день, самый большой 44см, остальные от 25см