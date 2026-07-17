Аналитики назвали стоимость рыболовного отдыха в Республике Алтай

Регион оказался одним из лидеров по темпам роста интереса к такому виду досуга

17 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Лодка / Моторная лодка / Озеро / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Республика Алтай этим летом вошла в пятерку самых популярных регионов России для рыболовного отдыха. По данным аналитиков "Авито", интерес туристов к организации рыбалки здесь за год вырос более чем в два раза, а аренда загородного дома для такого отдыха в среднем обойдется в 8400 рублей за сутки.

Исследование провели специалисты "Авито Услуг" и "Авито Путешествий". Они проанализировали спрос на организацию рыбалки, аренду снастей и лодок, а также бронирование загородного жилья в регионах, популярных у любителей рыбной ловли.

По данным сервиса, Алтай оказался одним из лидеров по темпам роста интереса к рыболовному отдыху. За год спрос на услуги по организации рыбалки увеличился на 120%, а на аренду рыболовного снаряжения — на 69%.

Кроме Республики Алтай, в пятерку самых востребованных направлений для такого отдыха вошли Ленинградская область, Карелия, Татарстан и Самарская область.

Аналитики также подсчитали, во сколько туристам обходится проживание во время рыболовных поездок. Средняя стоимость аренды загородного дома в популярных регионах составляет 10,5 тысячи рублей в сутки. При этом Республика Алтай оказалась среди наиболее доступных направлений: аренда дома здесь в среднем стоит 8400 рублей за ночь. Дешевле жилье только в Астраханской области, где средняя стоимость составляет 5600 рублей за сутки.

Как отмечают специалисты, чаще всего дома для рыбалки арендуют компании из четырех человек. Обычно такие поездки длятся около трех ночей, а жилье бронируют примерно за 45 дней до путешествия.

В целом интерес россиян к рыболовному отдыху продолжает расти. По данным "Авито Услуг", только в июне спрос на аренду снастей, удочек и другого оборудования увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и вырос в 2,5 раза относительно мая.

Эксперты связывают такую динамику с традиционным ростом популярности загородного отдыха в летний сезон. При этом туристам напоминают, что перед поездкой необходимо ознакомиться с действующими правилами любительского рыболовства и сезонными ограничениями, которые могут различаться в зависимости от региона. Актуальная информация публикуется на сайте Росрыболовства.