Такой день. 16-этажный ЖК в Барнауле и Алтай в конце рейтинга по доходам населения

Высотный многоэтажный дом с подземной парковкой и общественными пространствами возведут на ул. Папанинцев, 166 (пересечение с пер. Ядринцева). Эскизы здания представил на градсовете архитектор Сергей Черепанов. Он отметил: ЖК построят на участке со сложным рельефом, который и определил некоторые архитектурные решения.

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – 82-е. В Алтайском крае соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг – 1,87. Среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2025 года – 47,9 тыс. рублей в месяц. Рост реальных доходов относительно третьего квартала 2024 года – 6,7%.

В Барнауле родители маленьких детей сталкиваются с проблемами при заказе такси – машины часто приезжают без детских удерживающих устройств, несмотря на заранее выбранные соответствующие опции в приложениях.