16-этажный ЖК построят на сложном перекрестке в центре Барнаула
Высотный ЖК станет очередным точечным проектом в застраиваемой части города
15 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
Высотный многоэтажный дом с подземной парковкой и общественными пространствами возведут на ул. Папанинцев, 166 (пересечение с пер. Ядринцева). Эскизы здания представил на градсовете архитектор Сергей Черепанов. Он отметил: ЖК построят на участке со сложным рельефом, который и определил некоторые архитектурные решения. Как проект оценили члены комиссии и получил ли он "добро" экспертов, в материале amic.ru.
Гармоничный "сосед"
По проекту ЖК состоит из одной секции и пристроенной стилобатной части. Она имеет два этажа и заглублена в рельеф (перепад на участке составляет 8–9 метров). В нижнем уровне стилобата расположены общественные помещения с выходами на ул. Папанинцев.
Также в двух уровнях стилобата размещена встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 70 мест с въездами с ул. Папанинцев и пер. Ядринцева. На эксплуатируемой кровле стилобата архитектор расположил площадки для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, а также места для хранения автомобилей.
Как отметил Сергей Черепанов, высотную часть комплекса решено сместить в северную часть участка: в проектах ЖК на ул. Папанинцев, 155 и 161, есть небольшие квартиры, которым 16-этажка перекроет доступ к солнечному свету.
Фасад ЖК решено увязать с соседними зданиями, в том числе с девятиэтажным домом на ул. Папанинцев, 134. От него ЖК достались терракотовый, серый и белый оттенки.
Стилобат и цоколь, согласно проекту, будут отделаны керамическим кирпичом, также на фасаде планируют использовать фиброцементные панели и декоративные элементы из композитного материала.
«Была попытка поймать сомасштабность данного объекта, ритмы, поэтому цветовое решение подчинено общей застройке. Также была попытка реализовать более сложный силуэт. Но не путем создания каких-то стилей или башен, а именно путем поддержания уже ранее реализованных элементов. Их можно наблюдать как на жилых объектах, так и на здании Центрального районного суда (ул. Папанинцев, 130. – Прим. ред.)", – отметил Сергей Черепанов.
Сложное место, грамотное решение
Обсуждая проект, члены градсовета отметили маленькое расстояние от здания (выезда с парковки) до пер. Ядринцева: оно составляет всего семь метров. Кроме того, сама улица на этом участке имеет крутой подъем (8-9 метров), что осложняет транспортный вопрос. Эксперты отметили, что это аварийный и опасный участок, а потому решение нужно согласовать с мэрией.
Некоторые члены градсовета обратили внимание на процент застройки участка: он составляет 73% вместо нормативных 60%. Это говорит о том, что ЖК теоретически слишком велик для площадки.
Сергей Черепанов объяснил: сложности в подсчетах возникли из-за колоссального перепада рельефа. Так, стилобат "выпирает" в одну сторону, но в другой оказывается почти на девять метров под землей.
«Провести ту грань, которая считается подземной, а которая надземной, крайне сложно. Поэтому прорисуем схему, что делить на подземную часть, а что на надземную. Скорее всего, будет отступление от предельных параметров по причине большого перепада рельефа», – объяснил Сергей Черепанов.
Проект интересен своей сложностью, отметил член градсовета, архитектор Сергей Боженко. По его мнению, для развития пер. Ядринцева нужно разрабатывать отдельную документацию, а не требовать ее с автора проекта. При этом архитектуру комплекса и его включение в городскую панораму эксперт похвалил.
«Мы с вами имеем яркий пример того, как автор проанализировал градостроительную ситуацию и попытался дать профессиональный ответ. Мне кажется, можно согласиться с этим предложением и одобрить это эскизное предложение», – отметил он.
Остальные члены комиссии с этим согласились и одобрили проект.
09:21:45 15-12-2025
Серьезно???? власти это разрешат????
10:21:20 15-12-2025
Гость (09:21:45 15-12-2025) Серьезно???? власти это разрешат????... А им главное карманы набить
09:31:02 15-12-2025
Вы там дороги расширьте!!!! А потом что-нибудь впихивайте.
17:56:09 15-12-2025
Гость (09:31:02 15-12-2025) Вы там дороги расширьте!!!! А потом что-нибудь впихивайте.... Вчера писали, что износ трубопроводов в городе составляет 77%. К планируемой стройке это никак не относится?
С парковками все благополучно?
Пробок не будет?
Мест в школах и поликлиниках будет достаточно?
Это аварийный и опасный участок!
ВСЕ ЭТО УЧЛИ?
09:44:02 15-12-2025
Да, кто-бы сомневался, конечно разрешат. Капитализм. А вот жить там точно не "камильфо". Постоянные потоки после любого дождя, пробки 12 часов в сутки, и "тишина".
09:48:15 15-12-2025
совсем ослепли от жадности !!!!!!!!
нарисовали они семь машин н картинке?))
да там одна не поместиться
где они там это все собрались впихнуть???
расширьте перекресток каждый день там пробки невозможно проехать
уже светофор нужен
10:34:21 15-12-2025
Гость (09:48:15 15-12-2025) совсем ослепли от жадности !!!!!!!!нарисовали они семь м... Поздняк метаться, дороги там надо было расширять до того, как высоток понатыкали. А сейчас все, уже некуда. И да, помнится, тут долго резвился персонаж, утверждавший, что в этих кварталах все ок, парковок и щирины дорог в полторы телеги вполне хватает. Правда, давно его что-то не видно...
10:20:16 15-12-2025
Можно впихивать многоэтажек в центр. Сдали сейчас на Красноармейском и мы соседним дома теперь с перебоями воды. Но услышите голоса жителей.живем в каменном мешке.
10:56:47 15-12-2025
Насколько я помню там стоял один частный дом только
12:00:49 15-12-2025
Гость (10:56:47 15-12-2025) Насколько я помню там стоял один частный дом только... два дома
но это не удивительно
покупают 7 соток и пихают 16 этажей
надеюсь всю эту кеработу смоет в первый же дождик в барнаулку
15:36:53 15-12-2025
Гость (12:00:49 15-12-2025) два дома но это не удивительно покупают 7 соток и пи... Участок 50х50=2500 м2 или 25 соток.
11:59:34 15-12-2025
Жизнь станет лучше, жить станет веселее....
12:13:11 15-12-2025
Типичный центр, что вы хотите.)))
16:00:48 15-12-2025
В городе какая-то патологическая тенденция втыкать дома на "сложные перекрёстки" или впритык к офисам/шиномонтажкам, да ещё и максимально экономя на качественных материалах.
Предлагаю на законодательном уровне обязать руководителей строительных компаний и архитекторов -
после сдачи в эксплуатацию - выкупать и проживать не менее пяти лет на нижних этажах их "творений".
17:32:48 15-12-2025
Светофор поставьте на перекрёстке!!! Всё остальное потом!