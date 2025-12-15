16-этажный ЖК построят на сложном перекрестке в центре Барнаула

Высотный ЖК станет очередным точечным проектом в застраиваемой части города

15 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

ЖК на ул. Папанинцев, 166 / Фото: ИП Черепанов С.В.

Высотный многоэтажный дом с подземной парковкой и общественными пространствами возведут на ул. Папанинцев, 166 (пересечение с пер. Ядринцева). Эскизы здания представил на градсовете архитектор Сергей Черепанов. Он отметил: ЖК построят на участке со сложным рельефом, который и определил некоторые архитектурные решения. Как проект оценили члены комиссии и получил ли он "добро" экспертов, в материале amic.ru.

Гармоничный "сосед"

По проекту ЖК состоит из одной секции и пристроенной стилобатной части. Она имеет два этажа и заглублена в рельеф (перепад на участке составляет 8–9 метров). В нижнем уровне стилобата расположены общественные помещения с выходами на ул. Папанинцев.

Также в двух уровнях стилобата размещена встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 70 мест с въездами с ул. Папанинцев и пер. Ядринцева. На эксплуатируемой кровле стилобата архитектор расположил площадки для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, а также места для хранения автомобилей.

Как отметил Сергей Черепанов, высотную часть комплекса решено сместить в северную часть участка: в проектах ЖК на ул. Папанинцев, 155 и 161, есть небольшие квартиры, которым 16-этажка перекроет доступ к солнечному свету.

Фасад ЖК решено увязать с соседними зданиями, в том числе с девятиэтажным домом на ул. Папанинцев, 134. От него ЖК достались терракотовый, серый и белый оттенки.

Стилобат и цоколь, согласно проекту, будут отделаны керамическим кирпичом, также на фасаде планируют использовать фиброцементные панели и декоративные элементы из композитного материала.

«Была попытка поймать сомасштабность данного объекта, ритмы, поэтому цветовое решение подчинено общей застройке. Также была попытка реализовать более сложный силуэт. Но не путем создания каких-то стилей или башен, а именно путем поддержания уже ранее реализованных элементов. Их можно наблюдать как на жилых объектах, так и на здании Центрального районного суда (ул. Папанинцев, 130. – Прим. ред.)", – отметил Сергей Черепанов.

Сложное место, грамотное решение

Обсуждая проект, члены градсовета отметили маленькое расстояние от здания (выезда с парковки) до пер. Ядринцева: оно составляет всего семь метров. Кроме того, сама улица на этом участке имеет крутой подъем (8-9 метров), что осложняет транспортный вопрос. Эксперты отметили, что это аварийный и опасный участок, а потому решение нужно согласовать с мэрией.

Некоторые члены градсовета обратили внимание на процент застройки участка: он составляет 73% вместо нормативных 60%. Это говорит о том, что ЖК теоретически слишком велик для площадки.

Сергей Черепанов объяснил: сложности в подсчетах возникли из-за колоссального перепада рельефа. Так, стилобат "выпирает" в одну сторону, но в другой оказывается почти на девять метров под землей.

«Провести ту грань, которая считается подземной, а которая надземной, крайне сложно. Поэтому прорисуем схему, что делить на подземную часть, а что на надземную. Скорее всего, будет отступление от предельных параметров по причине большого перепада рельефа», – объяснил Сергей Черепанов.

Проект интересен своей сложностью, отметил член градсовета, архитектор Сергей Боженко. По его мнению, для развития пер. Ядринцева нужно разрабатывать отдельную документацию, а не требовать ее с автора проекта. При этом архитектуру комплекса и его включение в городскую панораму эксперт похвалил.

«Мы с вами имеем яркий пример того, как автор проанализировал градостроительную ситуацию и попытался дать профессиональный ответ. Мне кажется, можно согласиться с этим предложением и одобрить это эскизное предложение», – отметил он.

Остальные члены комиссии с этим согласились и одобрили проект.