Среднедушевые доходы в России составили 73 тысячи рублей, а в крае – 47,9 тыс. рублей

15 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.

Субъекты ранжированы по соотношению среднедушевых доходов в регионах и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения в России были на уровне 73 тысяч рублей в месяц.

«В Алтайском крае соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг – 1,87. Среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2025 года – 47,9 тыс. рублей в месяц. Рост реальных доходов относительно третьего квартала 2024 года – 6,7%», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай соотношение доходов и стоимости набора – 1,78. Доходы населения в среднем составили также 47,9 тыс. рублей, а рост доходов – 3,6%.

Среди регионов Сибири выше всего расположилась Новосибирская область (25-е место), где соотношение доходов и стоимости набора – 2,59. Доходы населения здесь в среднем составили 65,1 тыс. рублей, а рост доходов – 3%.

Лидером рейтинга стали Ненецкий автономный округ (соотношение – 5,85, доходы – 171,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,4 и 157,7 тыс.) и Чукотский автономный округ (5,08 и 207,2 тыс.).

В конце списка оказались Карачаево-Черкесская Республика (1,63 и 36,1 тыс.), Республика Тыва (1,54 и 36,2 тыс.) и Республика Ингушетия (1,2 и 26,8 тыс.).

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню и распределению зарплат. Диапазон типичных зарплат в регионе – от 35 тысяч до 72 тысяч.