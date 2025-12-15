НОВОСТИЭкономика

Не хватает даже на два набора. Алтай оказался в конце рейтинга по доходам населения

Среднедушевые доходы в России составили 73 тысячи рублей, а в крае – 47,9 тыс. рублей

15 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.

Субъекты ранжированы по соотношению среднедушевых доходов в регионах и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения в России были на уровне 73 тысяч рублей в месяц.

«В Алтайском крае соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг – 1,87. Среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2025 года – 47,9 тыс. рублей в месяц. Рост реальных доходов относительно третьего квартала 2024 года – 6,7%», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай соотношение доходов и стоимости набора – 1,78. Доходы населения в среднем составили также 47,9 тыс. рублей, а рост доходов – 3,6%. 

Среди регионов Сибири выше всего расположилась Новосибирская область (25-е место), где соотношение доходов и стоимости набора – 2,59. Доходы населения здесь в среднем составили 65,1 тыс. рублей, а рост доходов – 3%.

Лидером рейтинга стали Ненецкий автономный округ (соотношение – 5,85, доходы – 171,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,4 и 157,7 тыс.) и Чукотский автономный округ (5,08 и 207,2 тыс.).

В конце списка оказались Карачаево-Черкесская Республика (1,63 и 36,1 тыс.), Республика Тыва (1,54 и 36,2 тыс.) и Республика Ингушетия (1,2 и 26,8 тыс.).

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню и распределению зарплат. Диапазон типичных зарплат в регионе – от 35 тысяч до 72 тысяч.

Горожанин.

13:46:04 15-12-2025

Отсутствие комментариев и есть оценка действительности жизни в Барнауле и АК в целом.

Акакий

13:48:29 15-12-2025

Зато урожай рекордный.Радуйся голытьба.Какой смысл во всех этих достижениях?Есть они ,или их нет результат один и тот же -в хвосте рейтинга по уровню жизни.

Гость

16:14:39 15-12-2025

Да Сибирь много даёт стране и урожаи собирают и полезные ископаемые.
А живём всё хуже. Такая жизнь позор для Алтая и страны.

Гость

17:37:15 15-12-2025

Гость (16:14:39 15-12-2025) Да Сибирь много даёт стране и урожаи собирают и полезные иск... Так в жизни отродясь происходит: кто ишачит, кто создаёт материальные блага, тот находится в конце списка по уровню жизни. Человек ли это, регион-без разницы.

Дана

21:22:11 15-12-2025

Гость (17:37:15 15-12-2025) Так в жизни отродясь происходит: кто ишачит, кто создаёт мат... Все правильно,кто работает,тот не ест,обидно......

Алекс

16:38:55 15-12-2025

Из года в год одна и таже новость с незначительными изменениями...

Гость

17:58:05 15-12-2025

Если бы 47.9 я бы жил кум королю!!! 😄

Гость

18:28:35 15-12-2025

Вот результат гарвардских неучей, образование негодное, только воровать и умеют! Пора конкурсы устраивать на замещение должностей достойными людьми, переживающими за людей! Капиталисты собственными делами вернут социализм, на блюдечке.

Гость

19:12:42 15-12-2025

Очередные цифры с потолка, 35 бы набрать.

Гость

21:34:44 15-12-2025

Гость (19:12:42 15-12-2025) Очередные цифры с потолка, 35 бы набрать. ... Да 15, не больше. Я вот шлагбаум поднимаю-опускаю сидя в будке, с 8:00 до 17:00. Сутки - двое график. 15 платят. А я считаю, что сотню должны платить - не меньше.

Гость

04:58:34 16-12-2025

Гость (21:34:44 15-12-2025) Да 15, не больше. Я вот шлагбаум поднимаю-опускаю сидя в буд... Свистулька ты филимоновская. Работаешь 8 часов, а график сутки двое..

Чел.

21:49:45 15-12-2025

В Алтайском крае, особенно сельской местности нищета, сила превращаются в заброшенное кладбище.

Тарантога

22:14:46 15-12-2025

Зато некто А. Б. Карлин издал трехтомный труд о том, как он (развалил) развивал Алтайский край!

Гость

23:03:41 15-12-2025

У меня сын вообще 15 тысяч получает, а вкалывает как как за 80штук, я вышла на работу 6 т. р в месяц, самый бедный и нищенский регион Рубцовский район.

Гость

23:20:44 15-12-2025

Гость (16:14:39 15-12-2025) Да Сибирь много даёт стране и урожаи собирают и полезные иск... Враньё столько квартир построен и продано смотрю и поражает откуда у людей деньги. Тысячи квартиры и почти в каждом доме квартиры уже обжиты. А это ремонт и мебель.

Гость

07:07:10 16-12-2025

47,9 тыс. рублей- это очень смело. Большинство в долгах.

Гость

09:57:55 16-12-2025

Из века в век бытует мудрость. Лошадь никогда не станет директором колхоза!

