Не хватает даже на два набора. Алтай оказался в конце рейтинга по доходам населения
Среднедушевые доходы в России составили 73 тысячи рублей, а в крае – 47,9 тыс. рублей
15 декабря 2025, 12:25, ИА Амител
Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.
Субъекты ранжированы по соотношению среднедушевых доходов в регионах и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения в России были на уровне 73 тысяч рублей в месяц.
«В Алтайском крае соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг – 1,87. Среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2025 года – 47,9 тыс. рублей в месяц. Рост реальных доходов относительно третьего квартала 2024 года – 6,7%», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай соотношение доходов и стоимости набора – 1,78. Доходы населения в среднем составили также 47,9 тыс. рублей, а рост доходов – 3,6%.
Среди регионов Сибири выше всего расположилась Новосибирская область (25-е место), где соотношение доходов и стоимости набора – 2,59. Доходы населения здесь в среднем составили 65,1 тыс. рублей, а рост доходов – 3%.
Лидером рейтинга стали Ненецкий автономный округ (соотношение – 5,85, доходы – 171,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,4 и 157,7 тыс.) и Чукотский автономный округ (5,08 и 207,2 тыс.).
В конце списка оказались Карачаево-Черкесская Республика (1,63 и 36,1 тыс.), Республика Тыва (1,54 и 36,2 тыс.) и Республика Ингушетия (1,2 и 26,8 тыс.).
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню и распределению зарплат. Диапазон типичных зарплат в регионе – от 35 тысяч до 72 тысяч.
13:46:04 15-12-2025
Отсутствие комментариев и есть оценка действительности жизни в Барнауле и АК в целом.
13:48:29 15-12-2025
Зато урожай рекордный.Радуйся голытьба.Какой смысл во всех этих достижениях?Есть они ,или их нет результат один и тот же -в хвосте рейтинга по уровню жизни.
16:14:39 15-12-2025
Да Сибирь много даёт стране и урожаи собирают и полезные ископаемые.
А живём всё хуже. Такая жизнь позор для Алтая и страны.
17:37:15 15-12-2025
Гость (16:14:39 15-12-2025) Да Сибирь много даёт стране и урожаи собирают и полезные иск... Так в жизни отродясь происходит: кто ишачит, кто создаёт материальные блага, тот находится в конце списка по уровню жизни. Человек ли это, регион-без разницы.
21:22:11 15-12-2025
Гость (17:37:15 15-12-2025) Так в жизни отродясь происходит: кто ишачит, кто создаёт мат... Все правильно,кто работает,тот не ест,обидно......
16:38:55 15-12-2025
Из года в год одна и таже новость с незначительными изменениями...
17:58:05 15-12-2025
Если бы 47.9 я бы жил кум королю!!! 😄
18:28:35 15-12-2025
Вот результат гарвардских неучей, образование негодное, только воровать и умеют! Пора конкурсы устраивать на замещение должностей достойными людьми, переживающими за людей! Капиталисты собственными делами вернут социализм, на блюдечке.
19:12:42 15-12-2025
Очередные цифры с потолка, 35 бы набрать.
21:34:44 15-12-2025
Гость (19:12:42 15-12-2025) Очередные цифры с потолка, 35 бы набрать. ... Да 15, не больше. Я вот шлагбаум поднимаю-опускаю сидя в будке, с 8:00 до 17:00. Сутки - двое график. 15 платят. А я считаю, что сотню должны платить - не меньше.
04:58:34 16-12-2025
Гость (21:34:44 15-12-2025) Да 15, не больше. Я вот шлагбаум поднимаю-опускаю сидя в буд... Свистулька ты филимоновская. Работаешь 8 часов, а график сутки двое..
21:49:45 15-12-2025
В Алтайском крае, особенно сельской местности нищета, сила превращаются в заброшенное кладбище.
22:14:46 15-12-2025
Зато некто А. Б. Карлин издал трехтомный труд о том, как он (развалил) развивал Алтайский край!
23:03:41 15-12-2025
У меня сын вообще 15 тысяч получает, а вкалывает как как за 80штук, я вышла на работу 6 т. р в месяц, самый бедный и нищенский регион Рубцовский район.
23:20:44 15-12-2025
Гость (16:14:39 15-12-2025) Да Сибирь много даёт стране и урожаи собирают и полезные иск... Враньё столько квартир построен и продано смотрю и поражает откуда у людей деньги. Тысячи квартиры и почти в каждом доме квартиры уже обжиты. А это ремонт и мебель.
07:07:10 16-12-2025
47,9 тыс. рублей- это очень смело. Большинство в долгах.
09:57:55 16-12-2025
Из века в век бытует мудрость. Лошадь никогда не станет директором колхоза!