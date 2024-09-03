Такой день. Эксклюзивное интервью "Русских витязей" и дом в Научном городке

О главных событиях Алтайского края за 2 сентября

03 сентября 2024, 00:00, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

На месте недостроя в Научном городке планируют возвести восьмиэтажный панельный жилой дом. Проект со второй попытки одобрили 29 августа на заседании градсовета Барнаула. Удивительно, что после возведения здания численность жителей Научного городка вырастет более чем 10-15%: с 2800 человек до 3200 человек. Кроме того, объект появится по соседству со школой и детским садом. Однако мест там нет и покупатели квартир должны будут возить детей в Барнаул. Ближайшие учебные заведения находятся в 20-30 минутах езды на автомобиле.

В Бийске с 08:00 3 сентября до 17:00 10 сентября отключат горячую воду по ряду адресов. Работы нужны для беспрепятственного начала отопительного сезона. В компании напомнили, что ранее в границах переулка Гастелло и улицы Промышленный был проведен большой объем работ по ремонту теплосети.

Тысячи фото и видео полета истребителей Су-35С над Барнаулом заполонили соцсети в эти выходные. 31 августа знаменитая пилотажная группа "Русские витязи" устроила показательный полет в столице Алтайского края, чтобы поздравить ее жителей с Днем города. На набережной Оби и в Нагорном парке собрались более 150 тысяч человек. И еще тысячи застрявших в пробках смотрели выступления "витязей" с Павловского тракта, проспекта Строителей, из центра города – отовсюду, где только можно было увидеть. А сразу после выступления группа дала нам небольшое эксклюзивное интервью. Мы узнали, каким был полет над Барнаулом с точки зрения "витязей" и что не смогли показать зрителям из-за погоды. А еще о том, с какой скоростью летали над нашим городом истребители и на каком расстоянии держатся машины друг от друга. Заместитель начальника Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) Олег Ерофеев рассказал, в чем изюминка "Русских витязей" и конкурируют ли они со "Стрижами".