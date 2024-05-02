Такой день. Новый парк и Белокуриха в лидерах по стоимости отдыха на майские

О главных событиях Алтайского края за 2 мая

02 мая 2024, 23:55, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Ввод малоэтажного жилья в Алтайском крае бьет рекорды: еще несколько лет назад доля частных домов в общем объеме строительства составляла 12%. Остальное – многоквартирный фонд. Сейчас превосходство индивидуальных домов достигло 70%. Взрывной рост малоэтажного строительства, с одной стороны, породил новые компании, рабочие места, дал объемы местным производителям стройматериалов; с другой – создал комплекс проблем, решать которые должны и власти, и застройщики. Какие сложности мешают развитию частного домостроения в Барнауле и пригороде, можно ли их решить и почему некоторые эксперты предсказывают рынку спад, обсуждали 24 апреля на круглом столе, организованном Союзом строителей.

Белокуриха стала одним из самых дорогостоящих направлений для отдыха на майские праздники в 2024 году. Средняя стоимость ночи там составляет 8187 рублей.

В марте 2024 года в Славгородской ЦРБ скончался новорожденный. Об этом рассказала amic.ru мать ребенка Елена Диденко, которая винит в случившемся врачей. Роды были преждевременные, но женщина убеждена, что мальчика можно было выходить. Вот только медики, считает Елена, были в этом не заинтересованы.

Роженица до сих пор не может получить результаты вскрытия младенца и отчаянно пытается добиться справедливости.

Пустырь за торговым центром "Европа" на ул. Шумакова, 9, в Барнауле предварительно победил в голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в 2025 году. Теперь здесь появится парк 300-летия Барнаула. Второе место занял сквер на ул. Аванесова, а третье – сквер на площади Октября. Об этом amic.ru сообщили активисты территории-победителя.