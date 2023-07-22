Такой день. Потоп после ливня в Барнауле и финал "Шукшинских дней"

Главное за 22 июля

22 июля 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22 июля на Барнаул обрушился мощный ливень, в результате которого затопило улицы, дворы и даже многоэтажку. Потоп случился, например, на улицах Попова, Балтийской и Северо-Западной. А на Интернациональной на иномарку рухнула часть дерева.

Губернатор Виктор Томенко побывал на закрытии "Шукшинских дней на Алтае" в Сростках. Также фестиваль посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который очень позитивно высказался об этом событии.

В Барнауле полностью восстановили движение по улице Аванесова. Накануне там образовалась огромная дыра в асфальте из-за промыва коллектора, в связи с чем четную сторону улицы закрывали для ремонта.

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Залесовском районе Алтайского края и скрылся с места ДТП. Вскоре байкера задержали полицейские.