В Госдуме прокомментировали идею запретить в СМИ намеки на виновность до решения суда

Володин призвал "не создавать напряжение в обществе"

24 марта 2026, 21:33, ИА Амител

Госдума не рассматривает инициативу об ограничении распространения в СМИ обвинительной информации до вступления решения суда в силу, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.

Володин назвал инициативу спорной. Он призвал депутатов ответственнее относиться к подобным идеям и "не создавать напряжение в обществе".

«Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — сказал Володин на пленарном заседании.

Ранее Госсовет Татарстана подготовил законопроект, предлагающий ограничить распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Законопроект вводит понятие "обвинительная информация" — сведения, которые прямо либо косвенно формируют у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий.

Как отмечают авторы инициативы, использование формулировок "предположительно", "возможно", "источники сообщают", "по мнению", "со слов" не должно освобождать от ответственности.