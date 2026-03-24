Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы

24 марта 2026, 20:33, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, пишет "Коммерсантъ". Автор инициативы — депутат от "Единой России" Ольга Занко.

Закон устанавливает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, расположенных в России и за рубежом, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений.

До трех лет лишения свободы предусмотрено за отрицание либо одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.

Как утверждает председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти и противостоять попыткам реабилитации нацизма.