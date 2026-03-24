Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы
24 марта 2026, 20:33, ИА Амител
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, пишет "Коммерсантъ". Автор инициативы — депутат от "Единой России" Ольга Занко.
Закон устанавливает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, расположенных в России и за рубежом, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений.
До трех лет лишения свободы предусмотрено за отрицание либо одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.
Как утверждает председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти и противостоять попыткам реабилитации нацизма.
20:59:02 24-03-2026
У есть кто считает, что геоцида не было? А тогда что такое геноцид?
22:15:49 24-03-2026
Так это в других государствах отрицают и оскверняют. Как с Мадуро навряд ли поступить получится
22:29:01 24-03-2026
Клоунада
05:21:00 25-03-2026
А геноцид российского народа?
07:10:30 25-03-2026
Гость (05:21:00 25-03-2026) А геноцид российского народа?... Это другое, не понимаете... Это для вашего блага и безопасности!
11:32:21 25-03-2026
Гость (07:10:30 25-03-2026) Это другое, не понимаете... Это для вашего блага и безопасно... Но будите отрицать или поддерживать вас все равно накажут, насколько ? , в зависимости от настроения непредвзятого судьи (у нас же 0,000000...1 процент оправдательных приговоров)
06:38:39 25-03-2026
Давно надо было принять такое справедливое решение!!! То что устроили западно-европейские континентальные нацистско-фашистские страны во главе с гитлеровской Германией с народами СССР, сравнимо разве только что с татаро-монгольским нашествием.Только более изощренное уничтожение советских людей. Наверно, боль о погибших 27 млн советских людей никогда не забудется.Она уже у нас на генном уровне.
10:28:34 25-03-2026
Горожанин. (06:38:39 25-03-2026) Давно надо было принять такое справедливое решение!!! То ч...
"Она уже у нас на генном уровне."
Заложено в дополнительной хромосоме. как правильно выразился один из соавторов этого закона
09:25:27 25-03-2026
забавно, а как назвать то, чем занимается сейчас наша власть?
09:40:57 25-03-2026
Гость (09:25:27 25-03-2026) забавно, а как назвать то, чем занимается сейчас наша власть... Это будет рассматриваться уже при следующей власти.