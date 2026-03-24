В Кремле не слышали об ударах Израиля по российским судам в Каспийском море

Россия бы "чрезвычайно негативно" восприняла расширение зоны конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион, отметил Песков

24 марта 2026, 20:01, ИА Амител

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией об ударах Израиля по российским судам с оружием для Ирана в акватории Каспийского моря. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет», — сказал Песков на брифинге.

По поводу потенциального расширения зоны конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион представитель Кремля заявил, что Россия восприняла бы это "чрезвычайно негативно".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе разговора стороны выразили "обоюдную обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию".