В Кремле не слышали об ударах Израиля по российским судам в Каспийском море
Россия бы "чрезвычайно негативно" восприняла расширение зоны конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион, отметил Песков
24 марта 2026, 20:01, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией об ударах Израиля по российским судам с оружием для Ирана в акватории Каспийского моря. Его слова приводит РИА Новости.
«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет», — сказал Песков на брифинге.
По поводу потенциального расширения зоны конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион представитель Кремля заявил, что Россия восприняла бы это "чрезвычайно негативно".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе разговора стороны выразили "обоюдную обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию".
20:19:56 24-03-2026
Необходимо на факт реагировать, а не ссылаться на то, что о нём "не слышал"! Если же подтвердится "слух", достанет ли духу дать сдачи агрессору?
20:58:08 24-03-2026
Гость (20:19:56 24-03-2026) Необходимо на факт реагировать, а не ссылаться на то, что о ... ой, что ты...мы не знаем, что это такое, а если бы знали, то мы не знаем, и что это такое мы не знаем
21:08:14 24-03-2026
Гость (20:19:56 24-03-2026) Необходимо на факт реагировать, а не ссылаться на то, что о ... Выразят возмущение и красную линию проведут.
21:36:08 24-03-2026
Гость (21:08:14 24-03-2026) Выразят возмущение и красную линию проведут.... А Вы прям ответочку хотите? А у нас в зоне СВО достаточно уже оружия, что людям в халатах его отправляем?
21:32:58 24-03-2026
так думается, что в кремле вообще очень размеренная жизнь - сами в себе
22:26:32 24-03-2026
Гость (21:32:58 24-03-2026) так думается, что в кремле вообще очень размеренная жизнь - ... Песков точно ваще ни о чем никогда не слышал и не знает. Кем он там работает он знает?
08:12:26 25-03-2026
Гость (22:26:32 24-03-2026) Песков точно ваще ни о чем никогда не слышал и не знает. Кем...
Щекотальщик усами из анекдота. Заменил Михалкова на этом поприще
07:55:23 25-03-2026
Зачем вы переврали? Кремль не располагает данными об ударе Израиля по судам с якобы российским оружием в Каспийском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
10:05:58 25-03-2026
"Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет», — сказал Песков"-------- Давно вывел истину, когда слышу "честно", то значит врет! На сто процентов.