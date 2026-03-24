В Кремле не слышали об ударах Израиля по российским судам в Каспийском море

Россия бы "чрезвычайно негативно" восприняла расширение зоны конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион, отметил Песков

24 марта 2026, 20:01, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией об ударах Израиля по российским судам с оружием для Ирана в акватории Каспийского моря. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет», — сказал Песков на брифинге.

По поводу потенциального расширения зоны конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион представитель Кремля заявил, что Россия восприняла бы это "чрезвычайно негативно".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе разговора стороны выразили "обоюдную обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию".

Комментарии 9

Гость

20:19:56 24-03-2026

Необходимо на факт реагировать, а не ссылаться на то, что о нём "не слышал"! Если же подтвердится "слух", достанет ли духу дать сдачи агрессору?

Гость

20:58:08 24-03-2026

Гость (20:19:56 24-03-2026) Необходимо на факт реагировать, а не ссылаться на то, что о ... ой, что ты...мы не знаем, что это такое, а если бы знали, то мы не знаем, и что это такое мы не знаем

Гость

21:08:14 24-03-2026

Гость (20:19:56 24-03-2026) Необходимо на факт реагировать, а не ссылаться на то, что о ... Выразят возмущение и красную линию проведут.

Гость

21:36:08 24-03-2026

Гость (21:08:14 24-03-2026) Выразят возмущение и красную линию проведут.... А Вы прям ответочку хотите? А у нас в зоне СВО достаточно уже оружия, что людям в халатах его отправляем?

Гость

21:32:58 24-03-2026

так думается, что в кремле вообще очень размеренная жизнь - сами в себе

Гость

22:26:32 24-03-2026

Гость (21:32:58 24-03-2026) так думается, что в кремле вообще очень размеренная жизнь - ... Песков точно ваще ни о чем никогда не слышал и не знает. Кем он там работает он знает?

Гость

08:12:26 25-03-2026

Гость (22:26:32 24-03-2026) Песков точно ваще ни о чем никогда не слышал и не знает. Кем...
Щекотальщик усами из анекдота. Заменил Михалкова на этом поприще

Гость

07:55:23 25-03-2026

Зачем вы переврали? Кремль не располагает данными об ударе Израиля по судам с якобы российским оружием в Каспийском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гость

10:05:58 25-03-2026

"Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет», — сказал Песков"-------- Давно вывел истину, когда слышу "честно", то значит врет! На сто процентов.

