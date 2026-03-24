В Барнауле начали ремонт дорог холодным асфальтом до прихода хорошей погоды

Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью

24 марта 2026, 19:32, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.co

На улицах Барнаула идет ремонт дорог с применением холодного асфальта. Как сообщил в ходе аппаратного совещания замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, работы выполняют три бригады "Автодорстроя": одна — в дневное время и две — в ночное.

«По словам Андрея Курышина, с середины апреля, как только позволят погодные условия, планируется приступить к текущему ремонту дорог. В настоящее время дорожная служба готовится к запуску асфальтобетонного завода», — передает пресс-служба мэрии.

Андрей Курышин добавил, что "Автодорстрой" продолжает вывоз снега с улиц, уделяя особое внимание низменным участкам. В местах скопления талой воды проводятся работы по ее откачке.

Ранее заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов рассказал amic.ru, почему в Барнауле каждую весну приходится ремонтировать дорожное полотно. «Самый главный враг автомобильных дорог — это вода», — подчеркивает он. Обычно дороги в крупных городах всегда "перезимовывают" хуже, чем за городом. Там вода быстрее уходит.

Еще одна большая проблема для Барнаула — разрушение покрытия возле люков и трамвайных путей. Это связано с особенностями материалов. «Бетон, металл и асфальт по-разному реагируют на температуру. Из-за этого в местах их соединения возникают напряжения, и там быстрее появляются трещины», — рассказал эксперт.

В 2025 году ремонт дорог холодным асфальтом в Барнауле начали чуть позже, чем в текущем, — в начале апреля. Тогда "Автодорстрой" также сформировал три бригады.

Холодный асфальт — это полимерно-битумная смесь, используемая для ямочного ремонта. В отличие от обычного асфальта, он не требует нагрева и разогрева: его можно укладывать даже в дождь и при отрицательных температурах. Главное преимущество — возможность немедленного открытия движения после утрамбовки. Такое покрытие служит меньше, чем капитальная горячая укладка, и считается временной мерой для заделки выбоин.