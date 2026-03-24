В России могут запретить мобильные телефоны детям до определенного возраста

Окончательного решения пока нет, рассказал министр просвещения

24 марта 2026, 22:31, ИА Амител

В Минпросвещения обсуждают запрет на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью проекту "Эмпатия Манучи".

Как уточнил министр, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка», — пояснил он.

Сергей Кравцов добавил, что еще предстоит определить возраст, с которого ребенка можно допускать до телефона. Документально инициатива еще не оформлена, рассказал он. «Мы обсуждаем... вопрос непростой», — отметил министр.