В России могут запретить мобильные телефоны детям до определенного возраста
Окончательного решения пока нет, рассказал министр просвещения
24 марта 2026, 22:31, ИА Амител
В Минпросвещения обсуждают запрет на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью проекту "Эмпатия Манучи".
Как уточнил министр, окончательного решения по этому вопросу пока нет.
«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка», — пояснил он.
Сергей Кравцов добавил, что еще предстоит определить возраст, с которого ребенка можно допускать до телефона. Документально инициатива еще не оформлена, рассказал он. «Мы обсуждаем... вопрос непростой», — отметил министр.
22:43:24 24-03-2026
не нормально когда родителям для успешной сдачи детьми огэ и егэ, нужно готовить деньги на репетиторов, в размере потребкредита.
а с какого возраста детям телефоны давать мы без министров, профильных комитетов и ведомств разберемся.
кстати, как дела с кадрами в школах? так все олрайт?
22:53:47 24-03-2026
И какой "авторитет" завоюют запрещальщики у дитёнка? Мамка всё равно непременно сунет ему телефон в первый удобный момент, когда это не видит запрещальщик или осведомитель.
23:00:00 24-03-2026
Будут рейды Русской общины по детским площадкам? Или неравнодушные граждане должны доносить в опеку, если увидят ребёнка с телефоном в руках?
А если ребёнок смотрит мультфильм на телефоне, то телефон приравнивается к телевизору или это другое?
23:25:34 24-03-2026
ну приехали! вот в своей семье и командуйте, зачем это так выносить и позориться. Детский сад и Школа - этого достаточно, вполне
08:41:40 25-03-2026
Давно пора.
09:00:48 25-03-2026
Один нескромный вопрос - кто и как это будет контролировать? По закону симку на ребенка оформить нельзя до того, как ему исполнится 14 лет. То есть абсолютно все телефоны детей видны всем как родительские. Кто, как и где будет проверять, что ребенок не пользуется телефоном? Будут камеры на шею родителям вешать и проверять, не в руках ли ребенка телефон? А планшет можно, да?)
09:53:06 25-03-2026
Гость (09:00:48 25-03-2026) Один нескромный вопрос - кто и как это будет контролировать?... вот это точно - закон то можно нарисовать - контролировать как ? Ну разве что в садике воспиталка спросит - "Дети, а кому родителю дают телефон" и те сдадут родителей....
было бы смешно - если это бред несли не министры... С точки зрения что не правильно детям давать я согласен. Но это просто родители должны быть адекватными, а вот если наражают по заветм Мотвиенко в 18 лет - то ясно дело чтобы дети не отвлекали будут им сувать смартфоны.
10:00:59 25-03-2026
Дети - вот кто во всем виноват...)
10:18:05 25-03-2026
У Кравцова видок не совсем здорового человека.