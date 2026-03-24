В России могут запретить мобильные телефоны детям до определенного возраста

Окончательного решения пока нет, рассказал министр просвещения

24 марта 2026, 22:31, ИА Амител

Министр просвещения Сергей Кравцов / Фото: kremlin.ru
В Минпросвещения обсуждают запрет на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью проекту "Эмпатия Манучи".

Как уточнил министр, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка», — пояснил он.

Сергей Кравцов добавил, что еще предстоит определить возраст, с которого ребенка можно допускать до телефона. Документально инициатива еще не оформлена, рассказал он. «Мы обсуждаем... вопрос непростой», — отметил министр.

Гость

22:43:24 24-03-2026

не нормально когда родителям для успешной сдачи детьми огэ и егэ, нужно готовить деньги на репетиторов, в размере потребкредита.
а с какого возраста детям телефоны давать мы без министров, профильных комитетов и ведомств разберемся.
кстати, как дела с кадрами в школах? так все олрайт?

ДМВ

22:53:47 24-03-2026

И какой "авторитет" завоюют запрещальщики у дитёнка? Мамка всё равно непременно сунет ему телефон в первый удобный момент, когда это не видит запрещальщик или осведомитель.

Гость

23:00:00 24-03-2026

Будут рейды Русской общины по детским площадкам? Или неравнодушные граждане должны доносить в опеку, если увидят ребёнка с телефоном в руках?
А если ребёнок смотрит мультфильм на телефоне, то телефон приравнивается к телевизору или это другое?

Гость

23:25:34 24-03-2026

ну приехали! вот в своей семье и командуйте, зачем это так выносить и позориться. Детский сад и Школа - этого достаточно, вполне

Гость

08:41:40 25-03-2026

Давно пора.

Гость

09:00:48 25-03-2026

Один нескромный вопрос - кто и как это будет контролировать? По закону симку на ребенка оформить нельзя до того, как ему исполнится 14 лет. То есть абсолютно все телефоны детей видны всем как родительские. Кто, как и где будет проверять, что ребенок не пользуется телефоном? Будут камеры на шею родителям вешать и проверять, не в руках ли ребенка телефон? А планшет можно, да?)

Юрий

09:53:06 25-03-2026

Гость (09:00:48 25-03-2026) Один нескромный вопрос - кто и как это будет контролировать?... вот это точно - закон то можно нарисовать - контролировать как ? Ну разве что в садике воспиталка спросит - "Дети, а кому родителю дают телефон" и те сдадут родителей....
было бы смешно - если это бред несли не министры... С точки зрения что не правильно детям давать я согласен. Но это просто родители должны быть адекватными, а вот если наражают по заветм Мотвиенко в 18 лет - то ясно дело чтобы дети не отвлекали будут им сувать смартфоны.

Очередное просветление?

10:00:59 25-03-2026

Дети - вот кто во всем виноват...)

Гость

10:18:05 25-03-2026

У Кравцова видок не совсем здорового человека.

