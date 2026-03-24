В Барнауле проверят все гаражи после трагедии с гибелью ребенка

Кроме того, пройдет серия совещаний по вопросу размещения гаражей на придомовых территориях

24 марта 2026, 16:15, ИА Амител

В Барнауле мальчик погиб от удара током на крыше гаража / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле по поручению главы города Вячеслава Франка проверят законность размещения гаражей на придомовых территориях и их подключение к электросетям, сообщает мэрия.

Напомним, 22 марта два мальчика забрались на крышу гаража на улице Шукшина, где задели электропровод под напряжением. В результате 11-летний ребенок скончался на месте, а его девятилетний друг получил ожог. Как выяснилось, гараж установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным.

«Управляющим компаниям рекомендовано провести проверку и установить законность нахождения гаражей на придомовых территориях, при необходимости провести общедомовые собрания и принять соответствующие решения, а также установить законность подключения данных объектов к электросетям», — отметили в мэрии.

Кроме того, администрации районов совместно с комитетом ЖКХ проведут серию совещаний с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК по вопросу размещения гаражей на придомовых территориях.

Ранее в Барнауле предъявили обвинение пенсионеру, на чьем гараже от удара током погиб мальчик. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.