В Барнауле проверят все гаражи после трагедии с гибелью ребенка
Кроме того, пройдет серия совещаний по вопросу размещения гаражей на придомовых территориях
24 марта 2026, 16:15, ИА Амител
В Барнауле по поручению главы города Вячеслава Франка проверят законность размещения гаражей на придомовых территориях и их подключение к электросетям, сообщает мэрия.
Напомним, 22 марта два мальчика забрались на крышу гаража на улице Шукшина, где задели электропровод под напряжением. В результате 11-летний ребенок скончался на месте, а его девятилетний друг получил ожог. Как выяснилось, гараж установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным.
«Управляющим компаниям рекомендовано провести проверку и установить законность нахождения гаражей на придомовых территориях, при необходимости провести общедомовые собрания и принять соответствующие решения, а также установить законность подключения данных объектов к электросетям», — отметили в мэрии.
Кроме того, администрации районов совместно с комитетом ЖКХ проведут серию совещаний с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК по вопросу размещения гаражей на придомовых территориях.
Ранее в Барнауле предъявили обвинение пенсионеру, на чьем гараже от удара током погиб мальчик. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
16:22:52 24-03-2026
Ну теперь все. Запретят все гаражи, подключения и мальчиков.
16:27:11 24-03-2026
Вот к чему приводит невозможность легального подключения гаража к электросети.
17:46:21 24-03-2026
Кхм... (16:27:11 24-03-2026) Вот к чему приводит невозможность легального подключения гар... А теперь расскажи как нелегальный гараж можно легально подключить к электроэнергии?
Понаставили по всему городу этих консервных банок без разрешений и воруют электроэнергию.
А кто ее оплачивает эту энергию. Вы и оплачиваете. Все утечки лежат на добросовестных потребителях. Квартиру отобрать у него, переселить в гараж и вывезти вместе гаражом за город. Пусть в лесу живет без электричества. Квартиру родственникам мальчика отдать в качестве компенсации морального вреда.
18:26:42 24-03-2026
Гость (17:46:21 24-03-2026) А теперь расскажи как нелегальный гараж можно легально подкл... А мальчика этот пенсионер что ли загонял на крышу?
22:50:15 24-03-2026
Гость (18:26:42 24-03-2026) А мальчика этот пенсионер что ли загонял на крышу?... А если пенсионер вместо гаража мину поставит-тоже не виноват? Это же чужая собственность, нечего по минам ходить - так, по вашей "логике"?
00:23:24 25-03-2026
Гость (18:26:42 24-03-2026) А мальчика этот пенсионер что ли загонял на крышу?... Мы все помрём,а дети так и будут бегать по гаражам. Возраст такой
08:42:31 25-03-2026
Гость (17:46:21 24-03-2026) А теперь расскажи как нелегальный гараж можно легально подкл... У нас счетчик в гараже.
16:29:02 24-03-2026
Давно пора там порядок навести, заскочите на улицу Пролетарскую, между Комсомольским и Некрасова, много интересного найдете в части гаражей))). Не благодарите.
09:37:30 25-03-2026
гость (16:29:02 24-03-2026) Давно пора там порядок навести, заскочите на улицу Пролетарс... Там частный сектор. Что в нём интересного с гаражами?
16:33:12 24-03-2026
И сколько лет будут проверять ВСЕ гаражи. А ещё можно подвалы прихватить и садовые участки. Я нисколько не юродствую.
16:33:58 24-03-2026
Я так понимаю, у властей уже всё было на мазИ.... ждали только резонансного несчастного случая, чтобы начать разворачивать свой сценарий по "выселению" "нахальных" гаражей с придомовой территории?
16:34:55 24-03-2026
А что скажет Франк по гаражам размещенным на муниципальной земле или земле, собственность на которую не разграничения?
16:45:56 24-03-2026
Хорошо предупредили у народа будут возможность подготовиться.
16:53:55 24-03-2026
садовые участки не трожь *****! это частная собственность
16:57:18 24-03-2026
Детей надо воспитывать что бы не лезли на крыши гаражей... Что им надо на крыше чужого гаража? Законное подключение или незаконное-неважно. Там может бензогенератор или бесперебойник
08:57:12 25-03-2026
Гость (16:57:18 24-03-2026) Детей надо воспитывать что бы не лезли на крыши гаражей... Ч... взрослых надо воспитывать делать все по закону и по уму, не загаживать общую территорию проводами под напряжением
16:57:35 24-03-2026
Всё понятно. Сейчас гаражи снесут, и на их месте поставят 24-этажные свечки-человейники, которые загородят весь свет в тихих прежде двориках. Поэтому берегите старые гаражи, где они ещё остались!
17:15:46 24-03-2026
Гость (16:57:35 24-03-2026) Всё понятно. Сейчас гаражи снесут, и на их месте поставят 24... Слушайте... Ну не должно быть этих металлических коробок, понаставленных как попало и где попало по всему городу. Идешь около практически любой школы или садика - вокруг сплошные коробки. Заходишь во двор - двора нет, тоже все ими же заставлено. Причем судя по их состоянию, львиная доля никак не используется - владельцы либо такие же, как этот дед, либо просто бросают свои корыта рядом с подъездом. Вам самому-то нравится то, как город выглядит - то о погреба спотыкаешься, то гаражи с бомжами обходишь.
19:06:38 24-03-2026
Гость (17:15:46 24-03-2026) Слушайте... Ну не должно быть этих металлических коробок, по... В основном, об машины спотыкаюсь
23:00:58 24-03-2026
Гость (19:06:38 24-03-2026) В основном, об машины спотыкаюсь... Под ноги смотри чаще...
09:39:02 25-03-2026
Гость (17:15:46 24-03-2026) Слушайте... Ну не должно быть этих металлических коробок, по... Не в столицах чай живем.
23:47:29 24-03-2026
Гость (16:57:35 24-03-2026) Всё понятно. Сейчас гаражи снесут, и на их месте поставят 24... Чушь не неси. Ракушки никогда не мешали стройкам. Под парк вон разогнали за Европой быстро
16:59:30 24-03-2026
Ещё если кто-то зажмурится в погребе, то хана и погребам придет
17:08:40 24-03-2026
Гость (16:59:30 24-03-2026) Ещё если кто-то зажмурится в погребе, то хана и погребам при... А вы не жмурьтесь;-) Картоху достали - и наружу...
09:38:06 25-03-2026
Гость (17:08:40 24-03-2026) А вы не жмурьтесь;-) Картоху достали - и наружу...... По двое ходить в погреб надо, один спускается, второй наверху с телефоном страхует. Не благодарите.
17:12:29 24-03-2026
Гость (16:59:30 24-03-2026) Ещё если кто-то зажмурится в погребе, то хана и погребам при... Это тем, которые понарыты около домов кто во что горазд? Да туда им и дорога, собственно.
18:40:41 24-03-2026
Гость (16:59:30 24-03-2026) Ещё если кто-то зажмурится в погребе, то хана и погребам при... А вот ваши погребы давно надо сносить по всему городу - это абсолютный самострой.(((((
17:01:42 24-03-2026
Строителей,31 (рядом с детским садом 193 просто куча незаконных гаражей!
Бомжи, грязь, периодически пожары дети устраивают!
От администрации одни отписки приходят!
17:11:51 24-03-2026
С одной стороны иметь незаконный гараж хорошо и приятно. Но когда меня заколебало многолетнее противостояние с администрациями всякими и я его продал, чувство беззаботности ещё лучше.
17:13:05 24-03-2026
Очень разумное, а главное своевременное действие властей. До смерти ребенка ничего подобного не нужно было делать ?
08:06:44 25-03-2026
гость (17:13:05 24-03-2026) Очень разумное, а главное своевременное действие властей. До... В детстве днями играли в догоняшки по таким гаражам. Никто не пострадал, потому что дети тогда были поумнее.
08:54:16 25-03-2026
Гость (08:06:44 25-03-2026) В детстве днями играли в догоняшки по таким гаражам. Никто н...
Не хотел минусовать Вас, но всё же... сам по гаражам гонял - плавали, знаем..
Всех обстоятельств происшествия мы Вами не знаем.... Может провод оголился, а ребёнок машинально за него взялся в пылу игры - кто нам теперь расскажет?
Пенсионер однозначно виноват в том, что провёл электричество и не обеспечил его безопасное использование. Перевожу - автомат нужно было поставить и включать его только на время работы в гараже. Использовать специальный уличный кабель (спецЫ марку подскажут).
Халатность однозначная с предсказуемым финалом.
Про пенсов могу другую историю рассказать - сбил на пешеходном переходе девочку. При разборе полётов выяснилось, что человек на фоне лечения онкологии практически потерял зрение, что не помешало ему сесть за руль.
Так то.
08:56:26 25-03-2026
Гость (08:06:44 25-03-2026) В детстве днями играли в догоняшки по таким гаражам. Никто н... Ошибка выжившего. У меня, например, знакомые на раз-два вспомнили того, кто в процессе подобной беготни позвоночник сломал и остался инвалидом. Дело было еще при СССР.
08:58:56 25-03-2026
Гость (08:06:44 25-03-2026) В детстве днями играли в догоняшки по таким гаражам. Никто н... а кто там поги, уже не расскажет
18:43:04 24-03-2026
Судить надо работников администрации которые не убрали незаконный гараж!
22:00:52 24-03-2026
В Мве Собянин провернул такое с ларьками.
У соседей Турчак отработал по турбазам.
Практика есть, сделать можно, было б желание.
22:46:17 24-03-2026
Musik (22:00:52 24-03-2026) В Мве Собянин провернул такое с ларьками. У соседей Турч... Почему вы решили, что этот гараж "незаконный"?
10:24:59 25-03-2026
Один вопрос: (22:46:17 24-03-2026) Почему вы решили, что этот гараж "незаконный"?... Потому что читать учат с 1-го класса. На Амике все есть...
23:50:40 24-03-2026
Musik (22:00:52 24-03-2026) В Мве Собянин провернул такое с ларьками. У соседей Турч... По автобыдлу на газонах и тротуарах отработали бы ещё
23:30:27 24-03-2026
это супер!!! наконец-то!! а никак нельзя было Кадастровой службе сделать эту работу НЕ ДОЖИДАЯСЬ смертей и тяжелых травм детей??? в этих гаражах закладки, наркоманы, алкаши, антисанитария, общественный туалет и прочее. ДАВНО пора все снести принудительно и выставить счет владельцам незаконных гаражей
23:48:55 24-03-2026
Ещё погреба проверьте. Заваленные хламом подъезды. И много чего ещё. Пока гром не грянет не почешутся.
09:00:04 25-03-2026
Один вопрос: (22:46:17 24-03-2026) Почему вы решили, что этот гараж "незаконный"?... потому что на амике в этот же день это написали. ферштейн?