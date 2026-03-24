Вооруженные люди в военной форме останавливают машины под Новосибирском

Они проводят проверки, при этом причин водителям не называют

24 марта 2026, 21:01, ИА Амител

Фото предоставлено читателем "Om1 Новосибирск"

В Новосибирской области заметили людей, похожих на военных, которые останавливают автомобили для проверок, пишет "Оm1 Новосибирск" со ссылкой на очевидцев.

Собеседник издания рассказал, что люди в камуфляже проверяют документы и осматривают содержимое багажника. Причины проверки водителям при этом не объясняют.

По словам очевидца, вооруженные люди стоят рядом с селом Ташара, примерно в 100 км от Новосибирска. По предоставленным кадрам видно, что рядом с местом осмотра находится военная техника.

Очевидец, ссылаясь на слова жителей села, заявил, что на этом участке уже неделю тормозят все автомобили, направляющиеся в обе стороны движения. Источник "Om1 Новосибирск" уточнил, что проверки никак не связаны с мероприятиями, проводимыми в области из-за вспышки пастереллеза.

Гость

21:31:02 24-03-2026

Интересно, что в комиссию по карантины входит директор государственного агрохолдинга — ЗАО племзавода «Ирмень»

Шинник

22:02:48 24-03-2026

... я просто ябобо !
я бы подошел и поинтересовался - кто такие, кого потеряли ( если досматривают значит что-то ищут, а если ищут значит потеряли)
документики попросил бы, наряд Полиции вызвал.
Мол некто стоят на трасе и всех досматривают......
А по приезду Полиции (возможно с оружием) будет понятно кто есть кто...

Гость

07:35:55 25-03-2026

Шинник (22:02:48 24-03-2026) ... я просто ябобо !я бы подошел и поинтересовался - кто... в нос бы стволом тыкнули или лицом в землю и все хотелки бы прошли.

Гость

07:41:20 25-03-2026

Шинник (22:02:48 24-03-2026) ... я просто ябобо !я бы подошел и поинтересовался - кто... Розовый пони. В армии не служил?

Гость

22:23:33 24-03-2026

Люди в камуфляже с оружием. Чо, без знаков различия останавливают и шмонают?

Иван

23:01:26 24-03-2026

Самогар ищут?

Гость

23:27:33 24-03-2026

тренировки ракет и прочее, зачем вы тут свистите в СМИ об этом, о таком? позвоните в ФСБ да спросите

Гость

06:30:06 25-03-2026

Думаете проверка связана с поиском коров, перевозимых в багажнике?

Гость

09:16:00 25-03-2026

Гость (06:30:06 25-03-2026) Думаете проверка связана с поиском коров, перевозимых в бага... Корову можно расчленить. Не зря просочилась информация, что местные власти прозевали ящур. Отсюда и уничтожение скота с выплатой некорым мизерных сумм.

Гость

09:37:51 25-03-2026

В лихие девяностые, такого не было.

Гость

11:59:20 25-03-2026

Гость (09:37:51 25-03-2026) В лихие девяностые, такого не было.... Было и не такое.

Гость

09:39:44 25-03-2026

Бандюки?

ДМВ

10:26:27 25-03-2026

А завтра цыгане станут табором в камуфляже на уазике?

Гость

12:05:24 25-03-2026

Так может это украинская РДГ? Кто-нибудь хоть попытался их задержать? Или всем дела нет?

Митя

03:31:31 28-03-2026

Тренируются закрывать посёлки. Посмотрите как в сериале эпидемия

