Вооруженные люди в военной форме останавливают машины под Новосибирском

Они проводят проверки, при этом причин водителям не называют

24 марта 2026, 21:01, ИА Амител

Фото предоставлено читателем "Om1 Новосибирск"

В Новосибирской области заметили людей, похожих на военных, которые останавливают автомобили для проверок, пишет "Оm1 Новосибирск" со ссылкой на очевидцев.

Собеседник издания рассказал, что люди в камуфляже проверяют документы и осматривают содержимое багажника. Причины проверки водителям при этом не объясняют.

По словам очевидца, вооруженные люди стоят рядом с селом Ташара, примерно в 100 км от Новосибирска. По предоставленным кадрам видно, что рядом с местом осмотра находится военная техника.

Очевидец, ссылаясь на слова жителей села, заявил, что на этом участке уже неделю тормозят все автомобили, направляющиеся в обе стороны движения. Источник "Om1 Новосибирск" уточнил, что проверки никак не связаны с мероприятиями, проводимыми в области из-за вспышки пастереллеза.