Вооруженные люди в военной форме останавливают машины под Новосибирском
Они проводят проверки, при этом причин водителям не называют
24 марта 2026, 21:01, ИА Амител
В Новосибирской области заметили людей, похожих на военных, которые останавливают автомобили для проверок, пишет "Оm1 Новосибирск" со ссылкой на очевидцев.
Собеседник издания рассказал, что люди в камуфляже проверяют документы и осматривают содержимое багажника. Причины проверки водителям при этом не объясняют.
По словам очевидца, вооруженные люди стоят рядом с селом Ташара, примерно в 100 км от Новосибирска. По предоставленным кадрам видно, что рядом с местом осмотра находится военная техника.
Очевидец, ссылаясь на слова жителей села, заявил, что на этом участке уже неделю тормозят все автомобили, направляющиеся в обе стороны движения. Источник "Om1 Новосибирск" уточнил, что проверки никак не связаны с мероприятиями, проводимыми в области из-за вспышки пастереллеза.
21:31:02 24-03-2026
Интересно, что в комиссию по карантины входит директор государственного агрохолдинга — ЗАО племзавода «Ирмень»
22:02:48 24-03-2026
... я просто ябобо !
я бы подошел и поинтересовался - кто такие, кого потеряли ( если досматривают значит что-то ищут, а если ищут значит потеряли)
документики попросил бы, наряд Полиции вызвал.
Мол некто стоят на трасе и всех досматривают......
А по приезду Полиции (возможно с оружием) будет понятно кто есть кто...
07:35:55 25-03-2026
Шинник (22:02:48 24-03-2026) ... я просто ябобо !я бы подошел и поинтересовался - кто... в нос бы стволом тыкнули или лицом в землю и все хотелки бы прошли.
07:41:20 25-03-2026
Шинник (22:02:48 24-03-2026) ... я просто ябобо !я бы подошел и поинтересовался - кто... Розовый пони. В армии не служил?
22:23:33 24-03-2026
Люди в камуфляже с оружием. Чо, без знаков различия останавливают и шмонают?
23:01:26 24-03-2026
Самогар ищут?
23:27:33 24-03-2026
тренировки ракет и прочее, зачем вы тут свистите в СМИ об этом, о таком? позвоните в ФСБ да спросите
06:30:06 25-03-2026
Думаете проверка связана с поиском коров, перевозимых в багажнике?
09:16:00 25-03-2026
Гость (06:30:06 25-03-2026) Думаете проверка связана с поиском коров, перевозимых в бага... Корову можно расчленить. Не зря просочилась информация, что местные власти прозевали ящур. Отсюда и уничтожение скота с выплатой некорым мизерных сумм.
09:37:51 25-03-2026
В лихие девяностые, такого не было.
11:59:20 25-03-2026
Гость (09:37:51 25-03-2026) В лихие девяностые, такого не было.... Было и не такое.
09:39:44 25-03-2026
Бандюки?
10:26:27 25-03-2026
А завтра цыгане станут табором в камуфляже на уазике?
12:05:24 25-03-2026
Так может это украинская РДГ? Кто-нибудь хоть попытался их задержать? Или всем дела нет?
03:31:31 28-03-2026
Тренируются закрывать посёлки. Посмотрите как в сериале эпидемия