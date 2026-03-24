Володин: женщина должна сама принимать решение об аборте

Он назвал это "самым верным подходом"

24 марта 2026, 19:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin

Решение об аборте должна принимать сама женщина, исходя из собственной ситуации, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его мнению, это "самый правильный подход".

Ранее Минздрав РФ обновил методические рекомендации. Один из пунктов касается женщин, которые не планируют беременность: их рекомендуется направлять к психологу "с целью формирования положительных установок на рождение детей".

"Нам нужно меняться". Как на Алтае намерены выбираться из демографической ямы

За десять лет рождаемость в крае снизилась в два раза. В Минздраве обсудили, что с этим делать
Комментарии 8

Гость

19:10:23 24-03-2026

И дума тож

Гость

21:10:29 24-03-2026

Гость (19:10:23 24-03-2026) И дума тож... Фрейд нервно вертится, диагноз поставить не может....

Гость

08:05:13 25-03-2026

Гость (21:10:29 24-03-2026) Фрейд нервно вертится, диагноз поставить не может....... Рядом лежите?

Гость

19:42:10 24-03-2026

Аборт есть убийство зачатого человека! По "соломонову" же мнению спикера, преступница вправе сама решать - казнить или миловать зарождающуюся малютку!?

гость

21:00:55 24-03-2026

Пусть преступник тоже отвечает. Но тюрем на всех не хватит.

Гость

21:57:34 24-03-2026

А чё? А в смысле? Разве раньше не по другому говорили? Что поменялось?

Гость

22:34:22 24-03-2026

Гость (21:57:34 24-03-2026) А чё? А в смысле? Разве раньше не по другому говорили? Что п...
А сейчас попы и прочие шизанутые, считают, что надо сначала получить разрешение от мужа/любовника(недавняя инициатива), выслушать предабортную лекцию от заведующей женской консультации (у неё план по абортам), узнать какой это грех от священника (в некоторых регионах), поговорить с психологом. Короче все делается для оказания психологического давления на женщину и затягивания разрешенного для прерывания беременности срока.

Гость

05:10:15 25-03-2026

Выборы на носу, да? Рейтинг надо срочно поднять. Кто вообще кого спрашивал изначально, чтобы разрешение получать? Облагодетельствовал прям, как и БЕСПЛАТНЫМ величием..., как же все это задолбало

