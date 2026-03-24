Володин: женщина должна сама принимать решение об аборте

Он назвал это "самым верным подходом"

24 марта 2026, 19:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin

Решение об аборте должна принимать сама женщина, исходя из собственной ситуации, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его мнению, это "самый правильный подход".

Ранее Минздрав РФ обновил методические рекомендации. Один из пунктов касается женщин, которые не планируют беременность: их рекомендуется направлять к психологу "с целью формирования положительных установок на рождение детей".