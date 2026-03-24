Жительница Змеиногорска лишилась автомобиля из-за задолженности

Реализовать машину на торгах не удалось

24 марта 2026, 17:39, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае жительница Змеиногорского района лишилась автомобиля из-за долга после ДТП. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, женщина, управляя машиной, нарушила правила дорожного движения и столкнулась с другим автомобилем. Владелец пострадавшего транспорта обратился в суд, который обязал виновницу выплатить 190 тысяч рублей компенсации.

«После этого судебные приставы возбудили исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем должницы. Однако женщина не погасила задолженность», — отметили в ведомстве.

В результате приставы провели опись, арест и изъятие машины. Поскольку реализовать ее на торгах не удалось, транспорт передали пострадавшему в счет погашения долга.

Ранее Верховный суд России рассмотрел спорную ситуацию о возможности изъятия у наследника квартиры, полученной после смерти отца, для погашения долга перед строительной компанией.

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

Судебные приставы могут изъять имущество должника уже при долге три тысячи рублей

У гражданина сохраняется возможность добровольно погасить задолженность на любом этапе исполнительного производства
Комментарии 6

Иван

17:54:51 24-03-2026

На кой ему битое авто? Ему деньги на ремонт нужны... 🤥

Гость

18:32:58 24-03-2026

Государство, между прочим, имея гигантский долг перед советскими вкладчиками, не возвращает его уже более трёх десятилетий, однако "суд" и не думает призвать должника к ответу!? Двойные стандарты получаются: одни для "патрициев", другие для "плебеев"!

гость

18:53:26 24-03-2026

А как же страховка или эта сумма сверх страховки уже пошла?

Гость

19:24:01 24-03-2026

а Осаго на что?
или его не было?
завтра вьеду в попу , покажу бумажку осажку и можно курить спокойно

Гость

08:38:36 25-03-2026

После этого спокойно купить ты не сможешь еще несколько лет. Размер последующей страховки тебя сильно удивит.

Гость

02:43:47 25-03-2026

Нет, спокойно можешь курить, если в размер максимальный по ОСАГО войдешь 400тр, при условии, что сам страховщик на считает до этой суммы, а всё что больше - с тебя!

