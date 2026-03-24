Жительница Змеиногорска лишилась автомобиля из-за задолженности
Реализовать машину на торгах не удалось
24 марта 2026, 17:39, ИА Амител
В Алтайском крае жительница Змеиногорского района лишилась автомобиля из-за долга после ДТП. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, женщина, управляя машиной, нарушила правила дорожного движения и столкнулась с другим автомобилем. Владелец пострадавшего транспорта обратился в суд, который обязал виновницу выплатить 190 тысяч рублей компенсации.
«После этого судебные приставы возбудили исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем должницы. Однако женщина не погасила задолженность», — отметили в ведомстве.
В результате приставы провели опись, арест и изъятие машины. Поскольку реализовать ее на торгах не удалось, транспорт передали пострадавшему в счет погашения долга.
Ранее Верховный суд России рассмотрел спорную ситуацию о возможности изъятия у наследника квартиры, полученной после смерти отца, для погашения долга перед строительной компанией.
17:54:51 24-03-2026
На кой ему битое авто? Ему деньги на ремонт нужны... 🤥
18:32:58 24-03-2026
Государство, между прочим, имея гигантский долг перед советскими вкладчиками, не возвращает его уже более трёх десятилетий, однако "суд" и не думает призвать должника к ответу!? Двойные стандарты получаются: одни для "патрициев", другие для "плебеев"!
18:53:26 24-03-2026
А как же страховка или эта сумма сверх страховки уже пошла?
19:24:01 24-03-2026
а Осаго на что?
или его не было?
завтра вьеду в попу , покажу бумажку осажку и можно курить спокойно
08:38:36 25-03-2026
После этого спокойно купить ты не сможешь еще несколько лет. Размер последующей страховки тебя сильно удивит.
02:43:47 25-03-2026
Нет, спокойно можешь курить, если в размер максимальный по ОСАГО войдешь 400тр, при условии, что сам страховщик на считает до этой суммы, а всё что больше - с тебя!