Жительница Змеиногорска лишилась автомобиля из-за задолженности

Реализовать машину на торгах не удалось

24 марта 2026, 17:39, ИА Амител

Деревянный молот судьи

В Алтайском крае жительница Змеиногорского района лишилась автомобиля из-за долга после ДТП. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, женщина, управляя машиной, нарушила правила дорожного движения и столкнулась с другим автомобилем. Владелец пострадавшего транспорта обратился в суд, который обязал виновницу выплатить 190 тысяч рублей компенсации.

«После этого судебные приставы возбудили исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем должницы. Однако женщина не погасила задолженность», — отметили в ведомстве.

В результате приставы провели опись, арест и изъятие машины. Поскольку реализовать ее на торгах не удалось, транспорт передали пострадавшему в счет погашения долга.

