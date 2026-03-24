"МегаФон" разогнал мобильный интернет до 100 Мбит в поселке под Бийском
Более высокие скорости получила территория с активным трафиком и сельхозпредприятиями
24 марта 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ5nS3b
В поселке Мирном Зонального района, который примыкает к Бийску, модернизировали телеком-оборудование. Благодаря этому местные жители и проезжающие автомобилисты получили мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и более стабильный сигнал связи. Работы провел "МегаФон".
В населенном пункте проживает около 1,5 тысячи человек. При этом территория считается экономически активной: здесь расположены сельхозпредприятия, проходят автомобильные магистрали и железная дорога. Чтобы обеспечить стабильную связь, инженеры "МегаФона" расширили радиус действия сети 4G ("Джи").
Для этого специалисты перевели часть частот из устаревшего стандарта 3G в более современный 4G, активировали дополнительные диапазоны и установили оборудование, увеличивающее емкость сети. Сигнал базовой станции в Мирном теперь также покрывает соседние населенные пункты — Новую Чемровку и Сафоновку.
После модернизации большее количество пользователей сможет одновременно выходить в интернет без потери скорости. Это позволит комфортно пользоваться цифровыми сервисами: получать государственные и банковские услуги онлайн, смотреть видео, общаться в соцсетях и скачивать файлы даже в часы пиковой нагрузки.
Директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько отметила, что Мирный расположен в зоне с высоким транспортным потоком.
«Здесь проходят несколько стратегически важных транспортных артерий — железная и автомобильная дороги. Магистрали обеспечивают сообщение с Бийском, прилегающими районами и Чуйским трактом. Ежедневно по ним проезжают сотни тысяч автомобилистов и пассажиров, что предъявляет высокие требования к качеству связи», — подчеркнула она.
Мария Занько добавила, что, согласно замерам, предельная скорость передачи данных в мобильной сети здесь достигает 100 Мбит/с. Такой показатель обеспечивает комфортную работу в сети для самых разных задач и ситуаций использования.
Как ранее сообщал amic.ru, недавно "МегаФон" модернизировал сеть в городе Горняке. Там оператор увеличил скорость мобильного интернета и расширил покрытие 4G, что позволило улучшить качество связи как в жилых районах, так и в общественных пространствах.
В компании отмечают, что развитие инфраструктуры связи в малых городах и поселках остается одним из приоритетов. Модернизация оборудования позволяет не только повысить скорость передачи данных, но и обеспечить стабильную работу сети при растущей нагрузке со стороны пользователей.
19:15:14 24-03-2026
Да Интернет повсеместно разогнали.
19:15:52 24-03-2026
разогнали и отключили на всякий случай. а то мало ли что!
20:40:08 24-03-2026
А зачем всё это? Все порядочные приложения всё равно заблокированы, а макс работает даже на парковке. И без интернета.
23:03:16 24-03-2026
Фото тётки с бабушкофоном, предоставленное Мегафоном, отражает суть ускорения мобильного интернета.