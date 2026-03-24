В Барнауле предъявили обвинение пенсионеру, на чьем гараже от удара током погиб мальчик
Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
24 марта 2026, 12:59, ИА Амител
В Барнауле 68-летнему жителю, на гараже которого от удара током погиб подросток, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает алтайский СК.
Напомним, 22 марта два мальчика находились на крыше гаража на улице Шукшина, где задели электропровод под напряжением. В результате 11-летний ребенок скончался на месте, а его девятилетний друг получил ожог. Как выяснилось, гараж установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным.
«С 2024 года в связи с травмой и последующей инвалидностью мужчина не пользовался гаражом, но и не отключил электричество от сети, в связи с чем кабель находился под напряжением», — рассказали в ведомстве.
Пенсионеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.
13:49:24 24-03-2026
компенсацию родителям похоже *инвалид* платить не станет !
14:30:07 24-03-2026
гость (13:49:24 24-03-2026) компенсацию родителям похоже *инвалид* платить не станет !... Почему нет? 10% с пенсии в 12 00 р.
15:09:34 24-03-2026
Гость (14:30:07 24-03-2026) Почему нет? 10% с пенсии в 12 00 р. ... 50% при причинении вреда здоровью, а тут вообще смерть.
15:40:51 24-03-2026
Гость (15:09:34 24-03-2026) 50% при причинении вреда здоровью, а тут вообще смерть. ... 50 % у него на ЖКУ уходит. 25 % на таблетки. Чего еще с пенса отжать хотите?
09:36:08 25-03-2026
Гость (15:09:34 24-03-2026) 50% при причинении вреда здоровью, а тут вообще смерть. ... Прожиточный минимум не трогают, так что вряд ли с него что-то возьмут
14:01:27 24-03-2026
ЧЕ с дубу рухнули? Нашли крайнего?
А никого не смущает, что это как минимум частная собственность, какого попугая, ребенок делал на чужом гараже? Причем тут дед, который еще и инвалид, совесть то имейте, свосем зверье озверело!
14:18:54 24-03-2026
Гость (14:01:27 24-03-2026) ЧЕ с дубу рухнули? Нашли крайнего?А никого не смущает, ч... Ну то есть завтра ваш инвалид-сосед протянет оголенный провод поперек подъезда в подвал, например - в свою кладовку. Вас ударит током, а вы порадуетесь? Это ж его собственность, что хочет, то и делает. И да, внезапно, любая частная собственность должна быть электрифицирована по правилам, а не так, как захотела левая пятка владельца. Надеюсь, вы оголенные провода вне своей квартиры никуда не тянете?
09:37:03 25-03-2026
Гость (14:18:54 24-03-2026) Ну то есть завтра ваш инвалид-сосед протянет оголенный прово... Я не полезу в его кладовку!
14:31:27 24-03-2026
Гость (14:01:27 24-03-2026) ЧЕ с дубу рухнули? Нашли крайнего?А никого не смущает, ч... А ничего, что из-за левого кабеля сумасшедшего старика 10-летний мальчик никогда не станет ни мужем, ни отцом, ни пенсионером?
14:40:54 24-03-2026
Гость (14:01:27 24-03-2026) ЧЕ с дубу рухнули? Нашли крайнего?А никого не смущает, ч... вас возмущает, что пацан по крыше погулял,а что погиб- норм?
18:09:20 24-03-2026
Гость (14:01:27 24-03-2026) ЧЕ с дубу рухнули? Нашли крайнего?А никого не смущает, ч...
Тупить не надо. Иди , убери провода, у тебя они точно есть.
14:02:21 24-03-2026
Железные гаражи все убрать. Все. Под чистую.
14:39:00 24-03-2026
нарушение в виде провода которого быть не должно в наличии
но не этот дед один виновен. Куда смотрел домовой комитет? жэу? городские службы? и соседи?????
провод то видели все и просто проходили мимо зная что это может привести к трагедии
провод мог оборваться и упасть на голову любому и так далее
а мальчишку винить не надо. Это ребенок. Несовершеннолетний и априори не умеющий принимать правильные решения и рассуждать как взрослый
15:04:23 24-03-2026
Кадастровая служба в городе отвратительно работает - эти развалюхи легально там? все этигаражи и пр - снести давно или так повысить налоги, чтобы сами убрали.
15:42:53 24-03-2026
Гость (15:04:23 24-03-2026) Кадастровая служба в городе отвратительно работает - эти раз... Налогов на несуществующее имущество не бывает.
16:28:05 24-03-2026
Гость (15:42:53 24-03-2026) Налогов на несуществующее имущество не бывает. ... архитектура вполне могла брать за аренду земли под железяками
мы так за самокопный погреб платили
16:27:08 24-03-2026
Гость (15:40:51 24-03-2026) 50 % у него на ЖКУ уходит. 25 % на таблетки. Чего еще с пен... квартиру. свои дни в казенном доме доживет
09:39:02 25-03-2026
Гость (16:27:08 24-03-2026) квартиру. свои дни в казенном доме доживет... И родителей туда же, что пацану не объяснили.
16:29:31 24-03-2026
Дед не виноват - крыша гаража не место общего пользования. Надо было заявить сотрудникам полиции, что проводилась реконструкция/ремонт, отошел за изолентой, а тут такое.. И всё - нет дела, а есть самоубийство.
17:17:01 24-03-2026
Олег (16:29:31 24-03-2026) Дед не виноват - крыша гаража не место общего пользования. Н... Место общественного пользования- это земля, где незаконно установлен гараж. Незаконно кинут провод. В результате погиб ребенок, из-за ряда незаконных действий. И после этого вы оправдываете убийцу? Как вас назвать после этого, догадайтесь сами...
20:45:07 24-03-2026
Гость (17:17:01 24-03-2026) Место общественного пользования- это земля, где незаконно у... Голову проверь. У нас незаконные, гаражи, погреба, коляски-велосипеды на лестничных площадках, дети до 14 лет на дорогах на велосипедах-самокатах, собаки незаконные без намордников, авто стоящие всю зиму и мешающие уборке снега, шлагбаумы и тросы-цепи незаконные. Могу продолжить... Вы думаете уберем гаражи и все никто больше не умрет? Ребенка искренне жаль.
21:10:26 24-03-2026
В Барнаул переехала из Новокузнецка. Почему-то там ни погребов рядом с домами практически нет, ни гаражей. Да, у нас с торца дома поставили 2 гаража еще в 70-е, но сосед был безногий инвалид. Вот для него и еще одного. В Барнауле гаражи в каждом дворе. Непривычно.
17:06:49 26-03-2026
Ирина (21:10:26 24-03-2026) В Барнаул переехала из Новокузнецка. Почему-то там ни погреб... Все имеет свою цену.
20:33:45 26-03-2026
Ирина (21:10:26 24-03-2026) В Барнаул переехала из Новокузнецка. Почему-то там ни погреб... Погреба это целый феномен 90х аграрного региона
08:53:53 25-03-2026
гараж установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным. Вот и спрашивайте с тех, кто закрыл глаза на незаконную установку, плюс подключение левой линии. За 4-5 лет можно было разобраться и либо убрать гараж, либо сделать все по уму.