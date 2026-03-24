В Барнауле предъявили обвинение пенсионеру, на чьем гараже от удара током погиб мальчик

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

24 марта 2026, 12:59, ИА Амител

В Барнауле мальчик погиб от удара током на крыше гаража / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле 68-летнему жителю, на гараже которого от удара током погиб подросток, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает алтайский СК.

Напомним, 22 марта два мальчика находились на крыше гаража на улице Шукшина, где задели электропровод под напряжением. В результате 11-летний ребенок скончался на месте, а его девятилетний друг получил ожог. Как выяснилось, гараж установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным.

«С 2024 года в связи с травмой и последующей инвалидностью мужчина не пользовался гаражом, но и не отключил электричество от сети, в связи с чем кабель находился под напряжением», — рассказали в ведомстве.

Пенсионеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.