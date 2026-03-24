Инициатива призвана повысить уровень комфорта и безопасности детских площадок

24 марта 2026, 17:55, ИА Амител

Детская площадка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В ГОСТ планируется внести требования к зонам комфорта на детских площадках, где можно будет укрыться от солнца и непогоды, сообщила ТАСС Татьяна Буцкая, возглавляющая технический комитет "Оборудование детских игровых площадок".

«Мы отдельно занимаемся разработкой зон комфорта для родителей. Важно, чтобы на площадке было место, где можно укрыться от дождя, снега и солнца», — отметила Буцкая, говоря о новых ГОСТах для детских площадок.

Эти зоны должны обеспечивать защиту от неблагоприятных погодных условий, но при этом быть прозрачными, чтобы исключить возможность опасных ситуаций. Такие зоны разрабатываются по просьбам родителей, пояснила глава технического комитета. Буцкая добавила, что работа над ГОСТом завершится в 2026 году.

«Родители просят предусмотреть на детских площадках специально отведенные места для парковки колясок, велосипедов и других детских транспортных средств. В настоящее время такие места размещаются на площадках без какой-либо системы, что создает опасность для детей», — подчеркнула Буцкая.

В будущем планируется разработать ГОСТ для всесезонных детских площадок. Это позволит избежать перегрева горок и качелей в жаркую погоду и обеспечит их устойчивость к морозам.

