СМИ: верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США
24 марта 2026, 22:06, ИА Амител
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласен на переговоры с представителями США. Об этом пишет израильская газета Ynet со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, Хаменеи-младший "одобрил скорейшее завершение этого вопроса, если будут выполнены условия" Ирана. О каких именно условиях идет речь, не уточняется.
Ранее Дональд Трамп отдал приказ приостановить исполнение решения об ударах по иранской энергетической инфраструктуре на ближайшие пять дней. По его словам, в минувшие два дня США провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" с иранской стороной.
Трамп заявил, что США ведут переговоры с "главным человеком" в Иране. По данным The Jerusalem Post, речь идет о спикере иранского парламента Мохаммед-Багере Галибафе.
И.А. Крылов так ответил бы хищнику:
"Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой!"
09:48:38 25-03-2026
Трамп уже подгоняет десант. Решение о наземной операции принято 5 дней как уже. Переговоры они сейчас проводят ровно для того чтобы убить всех тех лидеров кто отправится на эти переговоры. Выманить определить кто лидер и убить. Высадка и день Д ожидается на этих выходных.
10:26:01 25-03-2026
Что директор ЦРУ делает на Амике?
12:25:26 25-03-2026
"Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу"
настолько тайно что даже тут написали об этом