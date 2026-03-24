СМИ: верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США

По данным израильской газеты, Хаменеи-младший "одобрил скорейшее завершение этого вопроса"

24 марта 2026, 22:06, ИА Амител

Флаг Ирана, Иран / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласен на переговоры с представителями США. Об этом пишет израильская газета Ynet со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Хаменеи-младший "одобрил скорейшее завершение этого вопроса, если будут выполнены условия" Ирана. О каких именно условиях идет речь, не уточняется.

Ранее Дональд Трамп отдал приказ приостановить исполнение решения об ударах по иранской энергетической инфраструктуре на ближайшие пять дней. По его словам, в минувшие два дня США провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" с иранской стороной.

Трамп заявил, что США ведут переговоры с "главным человеком" в Иране. По данным The Jerusalem Post, речь идет о спикере иранского парламента Мохаммед-Багере Галибафе.

Гость

23:20:05 24-03-2026

И.А. Крылов так ответил бы хищнику:
"Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой!"

майор

09:48:38 25-03-2026

Трамп уже подгоняет десант. Решение о наземной операции принято 5 дней как уже. Переговоры они сейчас проводят ровно для того чтобы убить всех тех лидеров кто отправится на эти переговоры. Выманить определить кто лидер и убить. Высадка и день Д ожидается на этих выходных.

Гость

10:26:01 25-03-2026

Что директор ЦРУ делает на Амике?

мимопроходил

12:25:26 25-03-2026

"Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу"

настолько тайно что даже тут написали об этом

