Путин поздравил президента Узбекистана с праздником весны Навруз
Лидеры провели телефонный разговор
24 марта 2026, 23:11, ИА Амител
Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин тепло поздравил <...> Шавката Мирзиеева и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз», — говорится в сообщении.
В ходе разговора президенты обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.
Также обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. «Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам», — передает Кремль.
Самого Путина в последний раз кто из лидеров других стран когда (и с чем) поздравлял? Кроме товарища Ына.