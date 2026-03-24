Путин поздравил президента Узбекистана с праздником весны Навруз

Лидеры провели телефонный разговор

24 марта 2026, 23:11, ИА Амител

Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил <...> Шавката Мирзиеева и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз», — говорится в сообщении.

В ходе разговора президенты обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.

Также обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. «Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам», — передает Кремль.