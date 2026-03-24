В России появится первая отечественная вакцина против аллергии на пыльцу березы

Ожидается, что препарат станет доступен в 2026–2027 годах

24 марта 2026, 17:28, ИА Амител

Инновационная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда", разработанная Государственным научным центром "Институт иммунологии" Федерального медико‑биологического агентства России, может стать доступной для пациентов уже в ближайший год. Об этом ТАСС сообщил доктор медицинских наук, вице‑президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

«Сегодня появляются по‑настоящему прорывные решения. В частности, речь о выпуске для массового потребления отечественной вакцины против аллергии на пыльцу березы и перекрестные пищевые аллергены, — заявил вице‑президент Общества врачей России. — Если все этапы регистрации будут завершены в заявленные ФМБА сроки, уже в 2026–2027 годах вакцина может стать доступной для пациентов».

Праздников подчеркнул, что речь идет о принципиально новом подходе к созданию лекарства на молекулярном уровне. Из структуры пыльцы выделены исключительно те фрагменты, которые провоцируют иммунный ответ у аллергиков.

Эксперт отметил значительный прогресс России в сфере импортозамещения — если раньше страна почти полностью зависела от зарубежных поставок, то сегодня большинство препаратов, необходимых для диагностики аллергических реакций, производится внутри страны.

По словам Праздникова, сезон аллергии для миллионов россиян превращается в период серьезного ухудшения качества жизни. Он также обратил внимание на рост числа аллергиков в последние годы, особенно в крупных городах. После пандемии COVID‑19 с аллергическими реакциями стали сталкиваться и те, кто ранее с ними не сталкивался.

«При этом антигистаминные препараты до сих пор не входят в перечни жизненно важных лекарств. Это, на мой взгляд, ненормально», — считает врач.

Напомним, что презентация вакцины "Аллергарда" состоялась в феврале на площадке Форума будущих технологий в Москве. Глава ФМБА Вероника Скворцова представила разработку президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрируют вакцину от пневмококка. Сейчас идут клинические исследования.