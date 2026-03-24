Региональные власти вправе вводить дополнительные меры социальной поддержки

24 марта 2026, 18:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или государственную, а также те, кто вышел на пенсию досрочно, не могут считаться безработными и не имеют права на пособие по безработице, разъяснил Игорь Мурог, член Совфеда, в беседе с RT. Это правило закреплено в федеральном законе "О занятости населения в Российской Федерации".

«Региональные власти могут вводить дополнительные меры поддержки для определенных категорий граждан, включая ветеранов, инвалидов и пенсионеров с низким доходом», — отметил он.

Особые условия действуют для граждан предпенсионного возраста, то есть тех, кто находится в пяти годах или менее до выхода на пенсию. Они могут претендовать на пособие по безработице, если потеряли работу не по своей вине — например при сокращении штата или ликвидации компании, при условии наличия трудового стажа не менее 26 недель за последний год до обращения в службу занятости.

«Если у мужчины стаж превышает 25 лет, а у женщины — 20 лет, срок выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый дополнительный год стажа, но не может превышать 24 месяцев в течение 36 месяцев», — заключил сенатор.

