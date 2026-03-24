НОВОСТИОбщество

Сенатор: федеральный закон запрещает выплату пособия по безработице пенсионерам

Региональные власти вправе вводить дополнительные меры социальной поддержки

24 марта 2026, 18:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или государственную, а также те, кто вышел на пенсию досрочно, не могут считаться безработными и не имеют права на пособие по безработице, разъяснил Игорь Мурог, член Совфеда, в беседе с RT. Это правило закреплено в федеральном законе "О занятости населения в Российской Федерации".

«Региональные власти могут вводить дополнительные меры поддержки для определенных категорий граждан, включая ветеранов, инвалидов и пенсионеров с низким доходом», — отметил он.

Особые условия действуют для граждан предпенсионного возраста, то есть тех, кто находится в пяти годах или менее до выхода на пенсию. Они могут претендовать на пособие по безработице, если потеряли работу не по своей вине — например при сокращении штата или ликвидации компании, при условии наличия трудового стажа не менее 26 недель за последний год до обращения в службу занятости.

«Если у мужчины стаж превышает 25 лет, а у женщины — 20 лет, срок выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый дополнительный год стажа, но не может превышать 24 месяцев в течение 36 месяцев», — заключил сенатор.

 Ранее россиянам разъяснили, как периоды безработицы отражаются на будущей пенсии.

Экономика Россия Госдума пенсии безработица деньги

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:58:35 24-03-2026

Тревожится сенатор: как бы от пособия не "ожирел" пенсионер, вынужденный на старости лет подрабатывать, да лишённый шибко "доходного" места...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:06:08 24-03-2026

Гость (19:58:35 24-03-2026) Тревожится сенатор: как бы от пособия не "ожирел" пенсионер,... Эти советские пенсионеры уже приморили нынешнюю власть.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:04:31 24-03-2026

Сенатор: федеральный закон запрещает выплату пособия по безработице пенсионерам

А что мешает изменить его? У вас же это запросто. Возраст пенсионный враз подняли да ещё втихаря проголосовали. Всё ж для народа. И в Конституции копаются. Когда надо кому-то.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:51 25-03-2026

гость (21:04:31 24-03-2026) Сенатор: федеральный закон запрещает выплату пособия по безр... Должно быть на выбор - или пособие или пенсия. Так по вашему?

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров