Сенатор: федеральный закон запрещает выплату пособия по безработице пенсионерам
Региональные власти вправе вводить дополнительные меры социальной поддержки
24 марта 2026, 18:25, ИА Амител
Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или государственную, а также те, кто вышел на пенсию досрочно, не могут считаться безработными и не имеют права на пособие по безработице, разъяснил Игорь Мурог, член Совфеда, в беседе с RT. Это правило закреплено в федеральном законе "О занятости населения в Российской Федерации".
«Региональные власти могут вводить дополнительные меры поддержки для определенных категорий граждан, включая ветеранов, инвалидов и пенсионеров с низким доходом», — отметил он.
Особые условия действуют для граждан предпенсионного возраста, то есть тех, кто находится в пяти годах или менее до выхода на пенсию. Они могут претендовать на пособие по безработице, если потеряли работу не по своей вине — например при сокращении штата или ликвидации компании, при условии наличия трудового стажа не менее 26 недель за последний год до обращения в службу занятости.
«Если у мужчины стаж превышает 25 лет, а у женщины — 20 лет, срок выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый дополнительный год стажа, но не может превышать 24 месяцев в течение 36 месяцев», — заключил сенатор.
19:58:35 24-03-2026
Тревожится сенатор: как бы от пособия не "ожирел" пенсионер, вынужденный на старости лет подрабатывать, да лишённый шибко "доходного" места...
22:06:08 24-03-2026
Гость (19:58:35 24-03-2026) Тревожится сенатор: как бы от пособия не "ожирел" пенсионер,... Эти советские пенсионеры уже приморили нынешнюю власть.
21:04:31 24-03-2026
Сенатор: федеральный закон запрещает выплату пособия по безработице пенсионерам
А что мешает изменить его? У вас же это запросто. Возраст пенсионный враз подняли да ещё втихаря проголосовали. Всё ж для народа. И в Конституции копаются. Когда надо кому-то.
11:09:51 25-03-2026
гость (21:04:31 24-03-2026) Сенатор: федеральный закон запрещает выплату пособия по безр... Должно быть на выбор - или пособие или пенсия. Так по вашему?