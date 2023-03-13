Трассу в Алтайском крае перекроют на четыре часа из-за военных

В Алтайском крае 14 марта перекроют участок трассы из-за движения колонн. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"В связи с движением военных колонн 14.03.2023 с 04 часов 00 минут до 08 часов 00 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге: н.п. Полковниково – а/д Р-256 “Чуйский тракт” (ЗАТО Сибирский)", – сказано в сообщении.