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Трассу в Алтайском крае перекроют на четыре часа из-за военных

Маршрут движения колонн может измениться

13 марта 2023, 17:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 14 марта перекроют участок трассы из-за движения колонн. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"В связи с движением военных колонн 14.03.2023 с 04 часов 00 минут до 08 часов 00 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге: н.п. Полковниково – а/д Р-256 “Чуйский тракт” (ЗАТО Сибирский)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что маршрут движения колонн может измениться.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Комментарии 1

  • Когда уже победят то?
    13 марта, Гость   Ответить
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