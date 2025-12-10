Умер сценарист "Аншлага" и "Голубого огонька" Леонид Французов

Юморист и заслуженный артист России скончался в 87 лет после борьбы с раком

10 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Леонид Французов / Фото: Николай Малышев / ТАСС

На 88-м году жизни скончался заслуженный артист России Леонид Французов – автор шуток и сценариев для популярных телепередач, включая "Аншлаг", "Голубой огонек" и "Кабачок "13 стульев". Об этом ТАСС сообщила его жена, причиной стал рак легких.

Французов создавал юмористические материалы для таких звезд, как Евгений Петросян, Елена Степаненко, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Клара Новикова и Юрий Гальцев. Кроме того, он являлся автором четырех книг юмора и сатиры, сборника лирики и лауреатом нескольких профессиональных конкурсов.

Владимир Винокур в своем Telegram-канале выразил благодарность Французову:

«Мы все, артисты, благодарны Леониду Михайловичу за его творчество и безграничный талант. Он подарил людям много добра и улыбок! Кланяюсь памяти великого человека. Поклон семье и близким».

