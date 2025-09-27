Умерла актриса из "Мимино" Людмила Гаврилова
Артистка скончалась на 74-м году жизни
27 сентября 2025, 15:24, ИА Амител
Скончалась заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по фильмам "Мимино" и сериалу "Глухарь". Ей было 73 года. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на соцсети актрисы Евгении Шевченко.
«Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)», – сообщила Шевченко.
Причина смерти Гавриловой не уточняется. Известно, что знаменитость кремируют, как решили ее близкие.
Артистка получила широкую известность благодаря ролям в кино и на телевидении. В 1974 году она исполнила главную роль в фильме "Северная рапсодия". Ее партнерами по съемочной площадке были выдающиеся артисты: Леонид Куравлев, Евгений Моргунов, Георгий Вицин и другие.
Кроме того, она снималась в таких известных фильмах и сериалах, как "Тимур и его команда", "Мимино", "Салон красоты", "Артистка из Грибова", "Кулагин и партнеры", "Солдаты", "Глухарь", "Склифосовский" и многих других.
17:20:32 27-09-2025
Красивая была...
17:32:31 27-09-2025
Это которая Мимино кинула?
21:40:34 27-09-2025
Гость (17:32:31 27-09-2025) Это которая Мимино кинула?... Нет. Командовала делегацией эндокринологов... Или кто там они были? Кардиологи?...
21:41:55 27-09-2025
Гость (17:32:31 27-09-2025) Это которая Мимино кинула?... Мимино кинула Проклова...!
Ну, знать надо же!
Ну...
09:27:47 28-09-2025
Гость (21:41:55 27-09-2025) Мимино кинула Проклова...! Ну, знать надо же! Ну... ... Ни разу целиком не смотрел. Чушь какая-то.