Умерла актриса из "Мимино" Людмила Гаврилова

Артистка скончалась на 74-м году жизни

27 сентября 2025, 15:24, ИА Амител

Людмила Гаврилова / Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Скончалась заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по фильмам "Мимино" и сериалу "Глухарь". Ей было 73 года. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на соцсети актрисы Евгении Шевченко.

«Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)», – сообщила Шевченко.

Причина смерти Гавриловой не уточняется. Известно, что знаменитость кремируют, как решили ее близкие.

Артистка получила широкую известность благодаря ролям в кино и на телевидении. В 1974 году она исполнила главную роль в фильме "Северная рапсодия". Ее партнерами по съемочной площадке были выдающиеся артисты: Леонид Куравлев, Евгений Моргунов, Георгий Вицин и другие.

Фото: кадры из фильмов "Северная рапсодия", "Салон красоты", "Гнездо глухаря" и "Мимино"

Кроме того, она снималась в таких известных фильмах и сериалах, как "Тимур и его команда", "Мимино", "Салон красоты", "Артистка из Грибова", "Кулагин и партнеры", "Солдаты", "Глухарь", "Склифосовский" и многих других.