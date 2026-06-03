Умерла актриса Елена Панджариди, известная по сериалам "Реальные пацаны" и "Склифосовский"

Звезде театра и кино было 60 лет

03 июня 2026, 15:00, ИА Амител

Елена Панджариди / Фото: соцсети актрисы

На 61-м году жизни скончалась актриса театра и кино Елена Панджариди, известная зрителям по ролям в сериалах "Реальные пацаны", "Склифосовский", "Счастливы вместе" и другим. О смерти артистки сообщил aif.ru.

Панджариди ушла из жизни еще 21 мая, однако эта информация стала достоянием общественности только сейчас. Ее гибель подтвердила дочь Яна.

Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988 году окончила актерское отделение Челябинского музыкального училища им. Чайковского (курс Н. Орлова), а в 1998-м — Пермский институт искусств (курс Виктора Ильева).

С 1988 по 2011 год служила в Пермском академическом театре драмы, затем играла в Камерном театре, а с 2012 года — в Театре Шалом. С 2016 года была актрисой московского Драматического театра "Большая медведица". С 2021-го преподавала актерское мастерство в школе Нового театра.

В кино Елена Панджариди дебютировала в 2010 году и за свою карьеру снялась более чем в тридцати фильмах и сериалах. Последняя картина с ее участием еще находится в производстве.