Уралец вынужден оплачивать долги "двойника" из Алтайского края

У мужчины с должником совпадают почти все паспортные данные, кроме места прописки

14 марта 2023, 10:17, ИА Амител

Судебные приставы из Алтайского края списали почти 40 тысяч рублей у жителя Свердловской области и заблокировали ему все банковские карты, сообщают "Вести Урал".

Супруга Дмитрия Попова рассказала, что в исполнительном документе, который выдал суд, совпадает имя, фамилия, отчество и даже дата рождения должника. Но вот адрес прописки указан не Асбест, а Горняк – это город в Алтайском крае.

Как пояснили в Уральской коллегии адвокатов, в юридической практике такие истории встречаются часто.

"Приставы возбуждают производство на основании исполнительного листа, который выдаёт суд. В исполнительном листе содержатся сведения: ФИО и дата рождения должника. И именно сведения, которые могут разграничить физических лиц, – это дополнительные сведения, которые приставы будут устанавливать только в случае, если выяснится, что допущена какая-либо ошибка", – отметила адвокат Екатерина Алексеевская.

В телесюжете сообщили, что алтайские приставы пообещали Дмитрию разблокировать банковские карты и вернуть снятые с них деньги.