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Уралец вынужден оплачивать долги "двойника" из Алтайского края

У мужчины с должником совпадают почти все паспортные данные, кроме места прописки

14 марта 2023, 10:17, ИА Амител

Судебные приставы из Алтайского края списали почти 40 тысяч рублей у жителя Свердловской области и заблокировали ему все банковские карты, сообщают "Вести Урал".

Супруга Дмитрия Попова рассказала, что в исполнительном документе, который выдал суд, совпадает имя, фамилия, отчество и даже дата рождения должника. Но вот адрес прописки указан не Асбест, а Горняк – это город в Алтайском крае.

Как пояснили в Уральской коллегии адвокатов, в юридической практике такие истории встречаются часто.

"Приставы возбуждают производство на основании исполнительного листа, который выдаёт суд. В исполнительном листе содержатся сведения: ФИО и дата рождения должника. И именно сведения, которые могут разграничить физических лиц, – это дополнительные сведения, которые приставы будут устанавливать только в случае, если выяснится, что допущена какая-либо ошибка", – отметила адвокат Екатерина Алексеевская.

В телесюжете сообщили, что алтайские приставы пообещали Дмитрию разблокировать банковские карты и вернуть снятые с них деньги.

Комментарии 15

  • для судебных приставов в аду отдельный котел уже забронирован.
    14 марта, Гость   Ответить
  • К сожалению, в этой службе работают очень недалекие люди. Впрочем с судейского корпуса тоже нельзя снимать ответственность, если такие случаи не редки, нужно вводить норму на доп.параметры человека
    14 марта, Гость   Ответить
  • Если бы судебных приставов штрафовали, да и судей тоже, то подобных "ошибок" не было бы.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Хорошо иметь редкую фамилию ...
    14 марта, Гость   Ответить
  • А что, номера и серии паспорта уже не существует?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Поэтому надо называть детей редкими именами. У меня знакомые назвали пацана Мэлвин. Пристава ничего ему не смогут сделать
    14 марта, Гость   Ответить
  • да приставам пофиг на паспорт. фамилия совпала - плати
    14 марта, Гость   Ответить
  • Приставы пообещали разблокировать банковские карты и вернуть снятые с них деньги-главный вопрос;когда и как жить в тот период пока они исполнят свои обещания
    14 марта, Гость   Ответить
  • А что, номера и серии паспорта уже не существует? - Вот это тоже мне интересно, что значит совпадает ФИО и дата рождения? А номер паспорта, СНИЛС, ИНН? Зачем нас переписывали столько раз?
    14 марта, Гость   Ответить
  • в стране творится беспредел
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, мало того, есть инн, который также указывается в постановлении, он в принципе не может совпадать, в ак на 22 , в екате на 74 При чем тут фил и паспортные данные? Сидит чудо в ссп и клепает постановления
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, рабинович?
    14 марта, Гость   Ответить
  • У мужчины с должником совпадают почти все паспортные данные, кроме места прописки - А еще кроме номера и серии паспорта и подразделения, выдавшего паспорт. а так всё совпало!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, никто и ничто не вернёт я прошла через это всё помогает замена фамилии
    14 марта, Гость   Ответить
  • Надо в корне менять всю судебную практику, но кто этим будет заниматься! Под себя власть копать не будет!
    14 марта, Гость   Ответить
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