В Алтайском крае ожидается оттепель до +6 градусов и мокрый снег

Синоптики предупреждают о снежных заносах и порывах ветра до 25 м/с

10 февраля 2026, 19:30, ИА Амител

Проспект Ленина зимой / Фото: amic.ru

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение: 11 февраля температура поднимется до +1…+6 градусов, ночью пройдут дожди с мокрым снегом, местами ожидаются сильные осадки и гололедные явления. Ветер усилится до 25 м/с, что может привести к снежным заносам и сложным дорожным условиям.

Уже в ночь на 12 февраля начнется резкое похолодание — температура упадет до -13…-18 градусов, сохранятся метель и сильный ветер.

Днем 12 февраля столбики термометров покажут -11…-16 градусов, а ночью 13 февраля возможны морозы до -26, осадки прекратятся, ветер ослабнет.

Власти Барнаула перевели дорожные службы на круглосуточный режим работы. Особое внимание уделяется очистке крыш, контактных сетей электротранспорта и борьбе с гололедицей. Жителям края рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и подготовиться к резкому перепаду температур.