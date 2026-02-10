В Алтайском крае ожидается оттепель до +6 градусов и мокрый снег
Синоптики предупреждают о снежных заносах и порывах ветра до 25 м/с
10 февраля 2026, 19:30, ИА Амител
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение: 11 февраля температура поднимется до +1…+6 градусов, ночью пройдут дожди с мокрым снегом, местами ожидаются сильные осадки и гололедные явления. Ветер усилится до 25 м/с, что может привести к снежным заносам и сложным дорожным условиям.
Уже в ночь на 12 февраля начнется резкое похолодание — температура упадет до -13…-18 градусов, сохранятся метель и сильный ветер.
Днем 12 февраля столбики термометров покажут -11…-16 градусов, а ночью 13 февраля возможны морозы до -26, осадки прекратятся, ветер ослабнет.
Власти Барнаула перевели дорожные службы на круглосуточный режим работы. Особое внимание уделяется очистке крыш, контактных сетей электротранспорта и борьбе с гололедицей. Жителям края рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и подготовиться к резкому перепаду температур.
20:44:39 10-02-2026
очередная дрянь.
из 365 в году, в этой локации, дай бох если 30-40 нормальных дней наберется
20:49:38 10-02-2026
Следующий цикл новостей - о сошедших с крыш пластах снега и льда, о побитых машинах и, ней Бог, покалеченных людях.
Строителей 9 и 11 должны, традиционно, отметиться.
Там гладкие шатровые крыши без каких-либо элементов снегозадержания.